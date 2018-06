La Polynésie célèbre la 34e fête de l’autonomie

A la place, une cérémonie culturelle s’est déroulée dans le bon cadre du Parc Paofai. Et les spectateurs, des Polynésiens venus en famille, des touristes de passage ou la nouvelle Miss Tahiti, ont eu le droit à un « mini condensé du Heiva ». Grimpeurs de cocotiers, porteurs d’oranges fraîchement cueillies ou danses traditionnelles… se sont succédé pendant une heure et demie.

Ensuite, l’heure était venue à des distractions plus légères avec les ateliers de maquillage artistique, les clowns, les mascottes de Disney, les bouées gonflables, les trampolines et surtout le Bubble foot, ont eu sa part de succès. A quand la coupe du monde de Bubble foot ? ce drôle de jeu où vous jouez au foot enfermés à l'intérieur d'une bulle gonflable ?

Et bien sûr, cette fête de l’autonomie ne pouvait se faire sans la projection du dessin animé Vaiana, devenu désormais « un classique » du cinéma polynésien et sans un ukulele arearea sur la plage de Hokulea. Enfin pour ceux qui avaient encore la pêche, ils ont pu assister à l’acoustic party avec Raumata, Toa Ura, Mana Vibes, Dock de Tahiti Nui ou danser sur la piste de danser du bal du 29 juin place Vaiete, les yeux ébahis vers le feu d'artifice, tiré de la rade de Papeete.

Rendez-vous l’année prochaine !