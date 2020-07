La Polynésie au centre du monde tech

Vous vous attendiez à autant de candidats ?



"C'est incroyable, mais en même temps c'est la vraie traduction de la place que la Polynésie prend dans le domaine de l'innovation dans la problématique des îles. Et je trouve ça extrêmement fort. C'est une vraie reconnaissance au niveau international de ce sur quoi on a travaillé depuis trois ans. Et qui se révèle encore plus aujourd'hui avec effectivement une dimension internationale. Le fait d'avoir fait le concours cette fois-ci franco-anglais a évidemment élargi le panel. Il a aussi beaucoup été élargi sur l'Océanie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire pour nous d'avoir autant de candidatures. On en attendait à peu près 120. On en est à 186. Et surtout on n'aurait jamais pensé avoir plus d'une trentaine de pays concourant."



Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent dans ces solutions cette année ?



"J'ai commencé à les regarder et il le faut, puisque de ces 186 dossiers il va falloir en sortir 12 d'ici la mi-septembre pour le grand jury final. Autant vous dire que le mois d'août va être extrêmement studieux. Et il faut regarder ça vraiment posément, parce que toutes les solutions sont relativement impressionnantes… Ce qui ressort a priori de façon assez forte, ce sont des solutions dans le domaine de l'énergie et bien sûr très engagées dans le domaine de la mer. Et puis des solutions très engagées également dans tout ce qui est économie circulaire, le traitement des déchets sous tous ses moyens, sous toutes ses formes. Et ça aussi c'est très intéressant parce que c'était un point que les tāvana nous avaient remonté de façon assez insistante au dernier congrès des communes à Rikitea. Après, je suis loin d'avoir encore balayé toutes ces solutions. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on est au moins sur des solutions qui collent tout à fait sur nos îles et qui sont capables de se mettre en place très rapidement dans nos archipels."



Est-ce que ces solutions sont économiquement viables ou est-ce qu'il ne s'agit que de prototypes encore théoriques pour certaines ?



"Parmi les critères du concours, il fallait que ces solutions ne soient pas des prototypes. On est sur des solutions qui sont déjà validées, voire en cours de déploiement. C'est ce qui est intéressant. On n'est pas sur des chimères ou autres… On est sur des choses beaucoup plus intéressantes et concrètes. Maintenant, elles sont aussi toutes très écologiques, pleines de logiques de problématiques carbone, éco-responsable… Des réponses finalement à tous les critères que l'on a voulu donner à notre concours. D'être plus dans l'autosuffisance, dans le fonctionnement de choses qui sont plus respectueuses de la nature. Globalement, voilà ce qu'on voulait. Traduire le fait que les îles peuvent porter des sujets qui sont propres et économiquement intéressants."