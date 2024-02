La Polynésie à la rencontre de la magie

Tahiti, le 20 février 2024 – Illusion, manipulation, magie comique et scénique, féérie... poésie, création et émotion s'invitent sur la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture ces vendredi 23 et samedi 24 février. Sept artistes internationaux présentent, pour la première fois à Tahiti, leur fabuleux festival “Les Stars de la Magie”. Il ne reste plus que quelques places pour la séance de 17 heures vendredi.



Ambiance joviale et familiale ce mardi matin dans un cadre idyllique, avec Moorea en toile de fond, sur le motu Kahaia de l'hôtel Te Moana pour une conférence de presse déjà magique. Nicolas Del Pozo, Pablo Canovas, Caroline Marx, Jimmy Delp, Kimo, Jérôme Murat et François Pierce ont encore du mal à réaliser qu'ils sont “enfin” à Tahiti et doivent se pincer pour y croire. Arrivés la veille au soir, les sept artistes internationaux et leur “maître de cérémonie” David Lantin, sont venus présenter leur festival “Les stars de la magie” qui se tient pour la toute première – et certainement pas la dernière – fois en Polynésie.



Un “pari” réussi pour Nicolas Del Pozo, fondateur et directeur artistique de ce festival qui réunit les meilleurs magiciens internationaux. “La magie a ce pouvoir de fédérer et d'être multigénérationnelle ! Les deux séances que nous avions prévues au départ étaient complètes au bout de deux mois. On a rapidement dû en ajouter et il reste moins d'une centaine de places pour vendredi 17 heures. C'est exceptionnel”, s'est réjoui l'incontournable illusionniste français qui joue aux quatre coins du monde mais aussi sur le bateau de croisière le Paul Gauguin.



C'est un peu, pour ne pas dire beaucoup, grâce à lui que s’est constituée cette joyeuse troupe particulièrement impatiente de monter sur la scène du Grand théâtre pour aller à la rencontre du public polynésien et “voir ses réactions”.



Mystère, féérie et poésie



C'est le cas de Caroline Marx d'abord, la seule femme de la bande, très connue en Métropole et qui a notamment travaillé – excusez du peu – avec la reine de la pop Madonna. Son truc à elle, c'est la magie scénique. Drôle et volubile, elle aime interagir avec les spectateurs. Elle s'est même prêtée à une petite démonstration en conférence de presse en changeant des petits papiers blancs en billets, ou en faisant léviter des lunettes, avec toujours beaucoup de grâce et d'humour.



À ses côtés, plus sérieux, Jérôme Murat, connu pour son numéro de la Statue à deux têtes qui est une invitation au voyage et à la poésie. “Ma spécialité c'est d'émerveiller. C'est de faire entrer les gens dans un univers et de les éberluer”, raconte celui qui est un grand habitué de l'émission de Patrick Sébastien “Le plus grand cabaret du monde”, qui a foulé les planches du Lido pendant 11 ans mais qui a aussi été invité à l'Elysée par le président Jacques Chirac, en passant par Berlin, Hollywood ou l'Australie.



Toujours dans la magie scénique, François Pierce, le “coup de cœur” de Nicola Del Pozo qui l'a rencontré lors des championnats de France de magie en 2016. “C'est le premier que j'ai appelé. Son numéro vous transporte dans une féérie incroyable et vous retombez en enfance”, explique ainsi “Nico” qui dresse un portrait dithyrambique de son voisin un peu gêné de tant de compliments mais ravi d'être à Tahiti et de mettre la magie “au service de l'émotion”.



Du Tex Avery à “l'homme toupie”



Coiffé d'une perruque orange, on devine sans mal que le créneau de Jimmy Delp, c'est la magie comique. Un peu à la sauce Tex Avery, c'est un éternel positif qui peut se retrouver dans les pires situations telles que de se transformer en squelette ou de perdre ses deux jambes. C'est loin d'être la première fois qu'il vient en Polynésie puisque son père vit ici depuis vingt ans. Il a même failli faire un spectacle de ventriloquie ici quand il avait 17 ans mais c'est finalement tombé à l'eau. Il a donc hâte, lui aussi de faire découvrir sa magie, d'autant que son père ne l'a jamais vu sur scène et que “ce sera très émouvant”.



Le plus jeune de la troupe, Pablo Canovas, manie l'art de la manipulation depuis son plus jeune âge et a même été le plus jeune champion de cette catégorie en 2012. Ce prodige espagnol tout aussi charmant qu'envoutant est également le gagnant des “Héritiers de l'illusion” Paris 2021. Enfin, le prince Égyptien, ou “l'homme toupie”, Kimo qui a commencé avec Nicolas Del Pozo il y a sept ans. C'est un acrobate-danseur exceptionnel qui propose un numéro unique d'une prouesse technique incroyable dans lequel il tourne sur lui-même pendant plus dix minutes avec une robe de 23 kg composées de différentes capes et avec des figures aussi diverses que variées.



Plus que quelques places



Autant d'artistes et de numéros qui demandent beaucoup de préparation. Entre conférence de presse, plateaux télé et événements comme pour les enfants à l'hôpital de Taaone, c'est donc tous les jours depuis leur arrivée qu'ils répètent pour offrir aux Polynésiens un spectacle féérique.



Des tous petits aux plus grands, il n'y a pas d'âge pour se laisser aller à la magie ces vendredi et samedi soir au Grand théâtre de la Maison de la culture qui affiche donc déjà complet pour quatre des cinq représentations prévues. Courez donc vite dans les magasins carrefour ou sur le site

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mardi 20 Février 2024 à 15:34 | Lu 366 fois