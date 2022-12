La Polynesian boxing association sacre ses 'Aito

Tahiti, le 17 décembre 2022 - La Polynesian boxing association (PBA), présidée par Tauhiti Nena, a organisé entre mercredi et vendredi son dernier tournoi de l'année, le 'Aito no Mā'ohi Nui. Lors de cette soirée finale, huit titres ont été décernés en novice et en open, et l'on retiendra notamment le sacre de Henere Tetoofa chez les lourds en open. Tetoofa s'est imposé en finale face à Miti Ihorai Brotherson.



Comme en écho aux championnats de Polynésie de boxe, organisés fin octobre par la fédération de boxe anglaise de Polynésie française, sa rivale, la Polynesian boxing association, présidée par Tauhiti Nena, a bouclé son année, ce vendredi, avec les finales du 'Aito no Mā'ohi Nui. Un tournoi qui a rassemblé entre mercredi et vendredi, à la salle Maco Nena de Tipaerui, 15 clubs de Tahiti, Raiatea, Huahine et Bora Bora avec un programme de 70 combats au cours des trois soirées. Et les meilleurs boxeurs avaient donc rendez-vous vendredi pour les finales en espoirs, novices et open.



Chez les novices, cinq titres ont été décernés et l'on retiendra notamment les performances de Taputuratahi Teamo (80 kg) et de Tiaitau Mairoto (86 kg). Le premier cité, licencié au Vaitavatava Boxing Club et entraîné par Sergio Bordes, a remporté son combat par décision unanime des juges face à Tauarii Teihoarii de l'AS Team Heimata Raiatea. Pour le second, Tiaitau Mairoto, le boxeur du Ufa Boxing Club a dominé dans les grandes largeurs son combat contre Jean-Marcel Pahuauvevau (Thai Boxing Pirae), avec un arrêt de l'arbitre dans la troisième reprise. Toujours chez les novices mais dans la catégorie des super-lourds (+92 kg), on note le titre de Yoann Vairaa, du Tefana Boxing Club, qui a dominé en finale Herlino Homai (Vaitavatava BC).



Objectif Oceania et Jeux du Pacifique



Les boxeurs plus expérimentés de la catégorie open ont ensuite clos la soirée de vendredi avec au programme initial quatre combats en open. Mais sur ces quatre combats, il n'y avait finalement de l'enjeu que sur deux d'entre eux. L'opposition entre Roger Waoute (Thai Boxing Pirae) et Mano Mataiea (Vaitavatava BC) a en effet compté pour du beurre, les deux boxeurs étant dans deux catégories différentes (Waoute en 56 kg et Mataiea en 63 kg). Quant à Jean-Louis Albertini (Vaitavatava BC) chez les 75 kg, ce dernier a profité du forfait de son adversaire pour l'emporter.



Il a donc fallu attendre les deux derniers combats pour revoir les poings de nouveau s'entrechoquer. Et ça été le cas en finale de la catégorie des 71 kg où Tukea Cowan (Tefana BC) et Tu Taumihau (AS Team Heimata Raiatea) se sont livré une véritable guerre sur le ring. Le boxeur des îles Sous-le-Vent a été néanmoins le plus incisif sur les deux premières reprises avant un troisième round plus équilibré. Mais assez logiquement, Taumihau Tu a été désigné vainqueur du combat par les juges, aux dépens d'un Tukea Cowan très remonté contre cette décision.



Et le dernier combat de la soirée, chez les 86 kg, a opposé le vainqueur du dernier Challenge Maco Nena, Henere Tetoofa (Vaitavatava BC), contre Miti Ihorai Brotherson (Warrior BC). Il n'y a pas eu photo avec un affrontement totalement dominé par Tetoofa qui a complètement acculé son adversaire. Le coin de Miti Ihorai Brotherson a même été forcé de jeter l'éponge au cours de la deuxième reprise tant le combat était dominé par boxeur du Vaitavatava BC.



Ce tournoi 'Aito no Mā'ohi Nui vient donc clore la saison de la PBA. Mais pas trop de répit pour certains de ces boxeurs qui seront de retour en février pour les Oceania aux Samoa, avant de se tourner dans leur préparation pour la confrontation face à la FBAPF en vue des Jeux du Pacifique aux Salomon en novembre 2023.