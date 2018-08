La Pacifique des jeux fête le lancement de "Rubicolor" en beauté

PAPEETE, le 27 août 2018- Samedi, plus de 450 personnes ont participé à la biennale de la Pacifique des jeux. Cet événement a rassemblé l’ensemble des détaillants de Tahiti et des îles ainsi que les partenaires de cette société et s’est tenu à l’Intercontinental Tahiti entièrement privatisé pour l’occasion. Un grand spectacle a été a été proposé aux convives avec la participation de nombreux artistes et notamment Hei Tahiti, le groupe The Travelers avec Ricardo et Vaitiare ou encore un magicien mentaliste renommé de France, Léo Brière sans oublier la djette de Tahiti, Sherox ! Mais avant cela, sur le motu, le public a pu assister à un feu d’artifices de haute volée, chorégraphié par Jacques Gueritaine ! Comme à chaque gala de la Pacifique des Jeux, Guillaume Reynaud, directeur commercial et marketing, a profité de cet événement pour lancer à Tahiti le nouveau jeu à gratter nommé Rubicolor. Un jeu inspiré de Candy Crush et qui permet, avec l’achat d’un ticket à 500 CFP, de remporter des gains allant jusqu’à 5 million CFP ! A découvrir ! La Pacifique des jeux remercie tous ses partenaires et notamment les détaillants des îles (Marquises, Raiatea et autres), l’InterContinental Tahiti et côté organisation, Alberto V ainsi que la décoratrice de talent Nadia Kincses-Deak !