La PBA réussit son gala

Tahiti, le 29 juin 2025 - La Polynesian Boxing Association, dirigée par Tauhiti Nena, organisait un grand événement ce vendredi soir au complexe de la Fautaua, le challenge Hititoa. Devant un public connaisseur, de nombreux combattants se sont succédé sur le ring, montrant toute l’étendue de leurs qualités. Certains d’entre eux représenteront la Polynésie lors des prochains Oceania, qui se dérouleront à Tahiti du 15 au 21 septembre 2025. La boxe a, une fois de plus, démontré un niveau très élevé, preuve que ce sport incarne parfaitement les valeurs du pays.



Dans une salle aménagée spécialement pour l’occasion, les 42 boxeurs et boxeuses présents pour le gala organisé vendredi soir à Fautaua par la Polynesian Boxing Association (PBA) ont, une fois encore, témoigné de l’engouement pour ce sport en Polynésie. Avec trois catégories représentées – boxe éducative, pré-combat et amateur – plusieurs générations se sont affrontées sur le ring, pour le plus grand bonheur des nombreux spectateurs venus apprécier les différentes oppositions proposées.



Président, entraîneur et ancien grand champion, Tauhiti Nena est à l’origine du succès de ce sport au Fenua. Grand artisan de son développement, son engagement dans l’essor de la boxe en Polynésie, mais aussi dans toute l’Océanie, permet à nos jeunes d’apprendre et de progresser dans les meilleures conditions : “Notre sport est très aimé, que ce soit ici à Tahiti mais aussi dans les îles. Tous les mois, on arrive à organiser deux ou trois événements. On se déplace aussi dans nos îles, comme à Huahine, Bora Bora, Raiatea ou encore aux Marquises. Quand on voit tous les clubs qui travaillent au quotidien, on est très content. On a beaucoup de licenciés, et c’est vrai que très vite, chez les jeunes, on arrive à avoir des résultats. L’année dernière, aux Oceania jeunes, Tahiti a terminé premier chez les cadets et les juniors. Ça prouve que le travail porte ses fruits, et on en est très fiers.”



Une délégation forte pour les Oceania



Des générations se renouvellent régulièrement avec toujours autant de qualités, ce qui permettra de bien représenter le pays lors des prochains Oceania : “C’est vrai que l’on est très concentré sur ce grand événement, d’autant plus qu’il aura lieu chez nous. On a une très belle délégation, autant chez les hommes que chez les femmes. Nous avons eu de très belles prestations de nos ‘aito lors des derniers tournois internationaux, ou encore aux championnats de France pour ceux qui peuvent y participer. Ce sont de très bons signes pour cette compétition, qui sera une fête pour notre sport.”



Tauhiti Nena connaît très bien ses combattants et ce qu’ils sont capables de produire. Certains étaient présents lors de cette soirée et ont prouvé qu’ils étaient prêts à affronter les plus grandes nations océaniennes : “Il y aura vingt pays, dont l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le niveau sera très relevé, donc il faudra être au maximum.”



Le gala de vendredi soir représentait donc un passage important pour les athlètes sélectionnés présents. Même si tous n’avaient pas pu trouver d’adversaires, entre manque de niveau et désistements de dernière minute, ceux présents étaient là pour continuer leur préparation en vue des Oceania. Et les deux amateurs, représentants du pays à l’international, ont conforté de la plus belle des manières leur statut.



Des oppositions d’une grande intensité



Face à de très bons adversaires, Manatoa Guillemet et Mateo Poullet-Osier ont montré toute l’étendue de leur talent. Pour le premier, son opposition avec Vaiarii Faua fut d’une grande intensité. Le pensionnaire du Central Olympique, médaillé d’or aux derniers Oceania, a dû mobiliser toutes ses qualités pour terrasser son adversaire. Un excellent dernier test avant septembre. Pour le second, la boxe affichée fut tout simplement de haut niveau. Opposé à Seven Tauraa, plus lourd et très vif, Mateo a su imposer sa stratégie pour prendre le dessus : “Je ne connaissais pas Seven, mais j’avais eu quelques infos sur lui. C’est un adversaire posé, qui essaie de placer les bons coups. Mais comme il n’a pas trop avancé sur moi, j’ai pu imposer mon rythme, avancer et toucher aux bons moments. C’était un très bon combat. Je sens que je dois encore travailler physiquement, mais je pars deux mois en Australie pour m’entraîner et être prêt pour le jour J.”



Dans les autres combats, qu’ils soient en boxe éducative ou en pré-combat, tous les boxeurs et boxeuses ont montré leur niveau, mais surtout leur passion pour la boxe. Une passion chevillée au corps : “J’adore la boxe. J’en fais depuis longtemps, donc dès que je peux combattre, je suis contente. Ce soir, c’était un très bon combat face à une adversaire plus légère que moi. Elle m’a fait beaucoup me déplacer, mais j’ai réussi à la toucher assez souvent. C’était très équilibré. ”



Effectivement, un match nul est venu conclure le combat de Heipua Tautu, du Taapuna Boxing Club, opposée à Keahivai Suhas du Akau BC. Les deux jeunes femmes ont prouvé que la boxe féminine polynésienne a un bel avenir devant elle.



Chez les plus jeunes, dans la catégorie boxe éducative, le mot éducation prend tout son sens : pas de vainqueur, des médailles pour tous et une envie de boxer présente à chaque combat. Des valeurs propres à ce sport, qui forgent de grands champions.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 29 Juin 2025 à 19:30 | Lu 366 fois