

La PBA prépare les Oceania

Tahiti, le 31 août 2025 - Vendredi soir, au stade de la Fautaua, la Polynesian Boxing Association organisait un grand gala. Une occasion pour tous les boxeurs et boxeuses présents de montrer, une fois de plus, un excellent niveau de pratique. Jeunes et plus expérimentés ont pu s’exprimer avant le dernier combat qualificatif pour les Oceania, qui se dérouleront du 15 au 20 septembre à la salle Maco Nena de Papeete.



Treize combats. Pour l’occasion des boxeurs et boxeuses de tout âge se sont rassemblés vendredi à la salle du stade de la Fataua pour combattre une dernière fois avant le grand événement de boxe qui se profile dans quinze jours. Les Oceania arrivent à grands pas et, même si tous les sélectionnés n’ont pas pu monter sur le ring vendredi soir, faute d’opposants, les jeunes présents ont montré que la relève était bien là et qu’il faudrait compter avec eux dans les années à venir.



“C’est vrai que cette soirée était initialement prévue pour nos sélectionnés, mais le niveau affiché par nos représentants est trop élevé actuellement. Nous n’avons donc pas pu trouver d’oppositions de même niveau pour eux. C’est dommage pour la soirée, mais c’est de bon augure pour les Oceania.” Tauhiti Nena, l’emblématique président de la PBA, toujours aussi investi dans la boxe polynésienne mais aussi mondiale, est très fier du niveau affiché par les sélectionnés avant la grande compétition : “On s’entraîne trois fois par semaine depuis quelque temps et on a bien préparé nos boxeurs, car les nations présentes sont très fortes. L’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Samoa, les Tonga, les Papous amènent de grosses délégations. Mais nos athlètes sont prêts et ont surtout envie de bien figurer chez eux.”



Des talents en devenir



Malgré une organisation de tous les instants pour recevoir ce beau monde qui viendra animer les Oceania, Tauhiti Nena souhaitait maintenir cette soirée : “Même s’il n’y a pas de sélectionnés, on a de vrais talents en devenir et il faut qu’ils combattent. On a plus d’une cinquantaine de clubs à travers la Polynésie et je les remercie d’être venus ce soir. On voit que le niveau a progressé, surtout chez les jeunes. On va emmener une dizaine de jeunes aux championnats de France en février 2026. On est vraiment contents de voir que la boxe polynésienne se porte bien.”



Et les combats qui se sont succédé sur le ring de la Fautaua l’ont bien confirmé. De belles oppositions en boxe éducative sur des rounds de trois fois une minute. On a pu voir Frédo Teuira du Mahina Boxing Club remporter son combat face à Alan Patia, ou encore la démonstration très équilibrée entre Tefaaroa Li Cheng du Huahine BC DA et Tumatarii Tamarono du AH-Min BC.



Chez les filles, Madison Liu du Akau BC a réalisé une belle prestation face à son adversaire du soir, Vaihana Tiaihau de l’UFA BC. La soirée est montée en intensité lorsque les “pré-combats” des catégories supérieures de la boxe éducative sont entrés en lice. Tao Prouchandy du AH-Min BC a su se défaire de son opposant Ariiaue Tetoofa du Vaitavatava BC. Il a été vengé quelques minutes plus tard par sa coéquipière de club, Temaiana Izal, qui, dans un match d’exhibition, a su mettre en place une boxe efficace et une stratégie payante face à Heipua Tautu du Taapuna BC : “J’ai analysé la manière dont boxait Heipua lors du premier round, et ça m’a servi pour mettre en place une stratégie efficace sur la suite du combat. J’ai plus utilisé ma boxe en ligne par rapport à son gabarit. J’ai tenté de me désaxer pour éviter ses coups, car elle avait une belle allonge. Physiquement, je me sentais bien, et c’est important pour notre posture sur le ring car les arbitres la regardent. Du coup, jusqu’au bout, je n’ai rien lâché.”



Après sept ans de pratique, Temaiana est une combattante aguerrie. Mais sa passion pour la boxe n’est pas rassasiée et un futur départ en métropole est en préparation : “Je pars faire mes études en France et donc je vais découvrir une autre boxe, une autre manière d’apprendre. J’en profite pour participer aux championnats de France qui se dérouleront le 20 septembre.”



Des sélectionnés prêts pour les Oceania



Les amateurs ont eux aussi eu la chance de s’exprimer lors de ce gala. Achille Teipoarii de Top Fight, chez les super-lourds, a terrassé son adversaire. Le combat a été arrêté par l’arbitre suite à un KO.



Le dernier combat a laissé la place aux sélectionnés. Avec la qualification en lourds comme récompense, l’opposition entre Iriatai Raiheui et Torea Jubely a tenu toutes ses promesses. Entre les deux représentants du Fenua aux prochains Oceania, l’intensité des coups a montré deux athlètes très affûtés : “Ça a été très intense physiquement. Moi, je me prépare de mon côté avec les sélectionnés et c’est beaucoup de travail depuis pas mal de temps. Iriatai, lui, est en France à l’armée, ce qui lui permet aussi d’avoir une belle préparation. On est du même club. On boxe dans la même catégorie, donc il fallait se départager.”



Et c’est bien Torea qui représentera la Polynésie en lourds : “Je vais rester dans ma catégorie des lourds et Iriatai descendra en lourds-légers. Ce soir, on a livré une belle bataille car il est dur au mal. J’ai beaucoup travaillé la précision à l’entraînement, donc j’ai essayé de trouver des espaces dans sa défense pour ne pas trop dépenser d’énergie sur des coups inutiles. J’ai plutôt travaillé au corps car il a une grande allonge :si je restais à distance, c’était plus facile pour lui de me toucher.”



Au vu du niveau affiché par les deux sélectionnés, les Oceania risquent de nous offrir des combats magnifiques et intenses. Rendez-vous dans quinze jours pour voir nos athlètes représenter fièrement la Polynésie tout entière.





Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 31 Août 2025 à 16:42




