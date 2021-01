La Nuit des idées, 24 heures de "déconfinement" culturel sur le net

Paris, France | AFP | mercredi 27/01/2021 - La 6e édition de la Nuit des idées, organisée chaque année par le réseau culturel français à l'étranger, va proposer jeudi plus de 200 rendez-vous virtuels à travers le monde, avec le philosophe allemand Hartmut Rosa, la chanteuse américaine Patti Smith ou l'écrivaine camerounaise Djaïli Amadou Amal.



"Ca va durer 24 heures, avec plus de 200 événements dans 200 villes" qui seront diffusés en streaming sur Facebook, YouTube, ainsi que sur les sites internet de l’Institut français et de la Nuit des idées, a-t-on expliqué au ministère français des Affaires étrangères.



Entretiens, débats et performances seront offerts à partir de 09H00 heure de Paris (08H00 GMT) des îles Fidji jusqu’à San Francisco et de Saint-Pétersbourg jusqu’à Kinshasa, en passant par Séoul, Libreville, Douchanbé, Mexico ou Amsterdam.



Hartmut Rosa, connu pour ses théories sur "l'accélération du temps" et parrain de la 6e édition, donnera des leçons magistrales à l'ouverture de la Nuit des Idées, à mi-parcours et en clôture.



L'écrivaine russe Lioudmila Oulitskaïa sera au rendez-vous, de même que Djaïli Amadou Amal, prix Goncourt des Lycéens en France avec "Les Impatientes", un roman à forte dimension autobiographique, qui explore mariage forcé et polygamie.



A Hong Kong, le réalisateur Johnnie To s'entretiendra avec la directrice du Musée des Beaux-Arts des effets de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus sur la création artistique contemporaine.



"C'est une petite contribution au déconfinement culturel avant l'heure des lieux, des espaces, des artistes, des créateurs", a-t-on esquissé au Quai d'Orsay, en pleine pandémie de Covid-19.