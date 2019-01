La "Nuit de la lecture" se passe aussi à Tahiti

PAPEETE, le 17 janvier 2019 - La bibliothèque universitaire et la Maison de la culture se joignent à l’initiative nationale intitulée Nuit de la lecture. En métropole il va avoir lieu pour la 3e année consécutive et sera organisé le samedi 19 janvier, comme en Polynésie.



La deuxième édition de la Nuit de la lecture polynésienne s’annonce. Elle aura lieu ce samedi 19 juin et sera célébrée à la bibliothèque universitaire et à la Maison de la culture avec Polynélivre. Les deux établissements proposent chacun un programme qui invite les petits et les grands à lire, écouter, partager des histoires ensemble.



Ce programme démarre à 16 heures à la Maison de la culture et à 18 heures à la bibliothèque universitaire.



La Nuit de la lecture est une initiative nationale lancée il y a trois ans qui promeut, à travers des animations gratuites de toute nature, "le plaisir de lire, le goût des découvertes, de l’échange et du partage".



Pour cette édition 2019, la bibliothèque universitaire articule son programme autour du thème des Rêves et cauchemars. Des éditeurs locaux vous attendront (Mers Australes, Haere Pō et ‘Api Tahiti) ainsi que des conteurs, des enseignants, des étudiants…



Diverses animations sont prévues en plus des lectures comme un goûter collectif dans l’espace enfant. Les visiteurs pourront par ailleurs se faire maquiller, lire dans un "espace détente", faire une sieste dans un "espace dodo", décorer un "arbre à rêves" ou se faire photographier dans "l’espace Bookface".



À la Maison de la culture, plusieurs animations seront organisées, tant pour les enfants que pour les adultes. Les plus petits pourront participer à une chasse au trésor, une pyjama party, des ateliers de peintures naturelles, de créations de marques-pages et d’éveil corporel, ou un moment de détente en écoutant des histoires tranquillement installés sur des coussins et des oreillers.



Quant aux adultes, ils pourront assister à des conférences sur la navigation aux étoiles, profiter de siestes acoustiques, écouter des histoires venues d’ailleurs et dans une langue étrangère ou encore faire du live painting.



À la bibliothèque universitaire comme à la Maison de la culture, les animations sont gratuites et accessibles à tous. Elles sont sans réservation.