La Nouvelle-Zélande remonte la piste de son premier cas local en 6 mois

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | jeudi 19/08/2021 - La Première ministre de Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern a annoncé jeudi que le traçage d'une apparition du Covid-19 dans l'archipel progressait et allait permettre d'"éliminer" cette résurgence, alors que le pays est depuis mardi sous un confinement de courte durée.



Les autorités de santé du pays cherchaient à déterminer comment un homme de la ville d'Auckland avait contracté le Covid-19 cette semaine, premier cas d'origine locale en six mois.



Les tests ont permis de montrer que l'individu était porteur d'une souche du variant Delta identifiée en Australie, et Mme Ardern a indiqué que l'enquête se resserrait autour d'une voyageur arrivé de Sydney le 7 août.



Selon la Première ministre, ce voyageur a été en quarantaine puis hospitalisé dès son arrivée, ce qui signifie que le virus n'a pas circulé aussi longtemps qu'on le craignait à l'origine.



"Nous avons retrouvé la pièce du puzzle que nous recherchions", a déclaré Mme Ardern devant les journalistes.



Elle a ajouté que ce traçage allait permettre de "circonscrire le virus, le bloquer et l'éliminer".



Le pays a enregistré 11 nouvelles contaminations en 24 heures, pour atteindre le total de 21 cas, a-t-elle indiqué.



Le confinement national décrété mardi, le premier en quinze mois, ne doit durer que trois jours. Il est d'une semaine pour Auckland et la région voisine de Coromandel. Il pourrait être prolongé vendredi.



"Nous sommes tous préparés à ce que le nombre de contaminations empire avant de voir une amélioration, comme toujours dans ce type d'épisode", a déclaré Mme Ardern, tout en affichant un optimisme prudent en raison de la détection rapide du premier cas.



Le voyageur contaminé est arrivé de Sydney, en Australie, dans un vol "zone rouge", organisé pour rapatrier des Néo-Zélandais bloqués après que Wellington a mis en place une bulle sanitaire face à la flambée épidémique chez son voisin.



Les autorités ignorent encore comment le virus s'est propagé dans la population, et estiment à un millier le nombre de cas-contacts avec les personnes positives.



L'archipel a été salué à l'étranger pour sa gestion efficace de l'épidémie de Covid-19 qui, jusqu'à présent, n'a fait que 26 morts pour une population de cinq millions d'habitants.