

La Nouvelle-Zélande assouplit les règles d'accès à la propriété pour les riches étrangers

Tahiti le 1er septembre 2025. La Nouvelle-Zélande va de nouveau autoriser les étrangers fortunés à acheter des biens immobiliers, annulant partiellement une interdiction qui visait à freiner la flambée des prix dans le pays, selon de nouvelles règles annoncées lundi.



Les étrangers qui investissent plus de 5 millions de dollars néo-zélandais (2,5 millions d'euros) dans le pays sur une période de trois ans pourront acheter ou construire une maison. Les nouvelles règles entreront en vigueur d'ici la fin de l'année.



L'interdiction, mise en place en 2018 par le gouvernement de centre-gauche de l'ex-Première ministre Jacinda Ardern, visait à maîtriser la hausse des prix de l'immobilier dans ce pays du Pacifique Sud. Cette flambée était attribuée à l'époque à des niveaux d'immigration records et à une pénurie de logements.



Les prix de l'immobilier ont chuté ces deux dernières années, mais l'offre de logement reste limitée et l'accès à la propriété reste hors de portée pour de nombreux Néo-Zélandais.



L'isolement de la Nouvelle-Zélande a rendu le pays populaire auprès de certains étrangers ultra-riches en quête de tranquillité.

Rédigé par AFP le Lundi 1 Septembre 2025 à 16:12 | Lu 496 fois





