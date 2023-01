La Nouvelle-Calédonie tourne la page du quotidien papier

Nouméa, France | AFP | samedi 31/12/2022 - Le n°15.645 des Nouvelles Calédoniennes était le dernier: le seul quotidien du territoire du Pacifique sud, en grande difficulté financière, est paru samedi pour la dernière fois en version papier, mais continuera d'exister en numérique.



Le journal est né en 1971 dans l'archipel, vaste collectivité d’Outre-mer située à l'est de l'Australie et au nord de la Nouvelle-Zélande.



Il se trouvait en situation délicate depuis des années, en raison de l'érosion des ventes, de la baisse des revenus publicitaires et, plus récemment, de la hausse importante du prix du papier. Le titre, racheté par des investisseurs locaux en 2012 au groupe de presse Hersant, avait tenté en début d'année de trouver de nouveaux investisseurs, sans succès.



"Paradoxalement, seule la fin du papier peut laisser une chance de survie au titre", a estimé le rédacteur en chef du journal, Olivier Poisson, dans une longue adresse aux lecteurs publiée dans ce dernier numéro.



Le site du média local sera désormais alimenté quotidiennement et un hebdomadaire d'actualité, proposant dossiers et reportages, paraîtra en kiosque chaque fin de semaine.



La rédaction avait procédé mardi à un débrayage à l'appel de la Société des journalistes (SDJ) du quotidien. "Nous ne sommes pas opposés à ce nouveau projet, mais nous nous inquiétons des moyens alloués pour qu’il réussisse", s'est inquiétée sa présidente, Claire Gaveau.



"Nous allons devoir continuer à assurer une couverture quotidienne de l'actualité pour le web et rédiger un hebdomadaire. Or, en dix ans, les effectifs ont été divisé par deux", a-t-elle fait valoir.



La fin du journal papier a aussi pour conséquence la fermeture de l'imprimerie Pacifique Rotative qui imprimait le quotidien et qui employait 22 salariés, dont cinq ont pu être reclassés.