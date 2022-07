La Mennais félicite ses excellentes bachelières

Tahiti, le 05 juillet 2022 – Le lycée La Mennais a organisé ce lundi une petite cérémonie pour récompenser ses meilleurs bacheliers : six filles, dont Orama Mou, la major de promo du baccalauréat cette année.



Sur quatre élèves ayant obtenu leur baccalauréat avec mention très bien et les félicitations du jury cette année en Polynésie, trois sont issus du lycée La Mennais. C’est pourquoi l’établissement a souhaité organiser ce lundi une petite cérémonie afin de les récompenser pour leur travail.



Six élèves au total ont été félicités, toutes des filles. Les trois bachelières ayant obtenu les première, troisième et quatrième places au classement général, ainsi que trois autres élèves méritantes, ont reçu différents cadeaux, dont un diplôme de la cheffe d’établissement.



Il s’agit de Orama Mou, major de la promotion 2022, qui a pris l’avion le soir-même afin de poursuivre ses études à Paris, Tiphaine Avenel, Lola Coquet, Cindy Law, Élodie Ostreicher et Karen Cheou.



"On ne peut qu’encourager et accompagner ces jeunes vers le plus haut possible", s’est réjoui le collège-lycée La Mennais.