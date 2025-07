La Malaisie sévit contre les importations de déchets plastiques

Kuala Lumpur, Malaisie | AFP | mercredi 02/07/2025 - La Malaisie a annoncé mercredi l'introduction d'une législation stricte visant à réduire les importations massives de déchets plastiques, une mesure supplémentaire pour ce pays en développement d'Asie du sud-est qui s'efforce de réduire sa pollution.



Kuala Lumpur est "engagé à favoriser un environnement commercial légitime, responsable et respectueux de l'environnement afin de soutenir (…) des objectifs sociaux-économiques durables", a affirmé le ministère de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie du pays.



Pour autant, la Malaisie "n'hésitera pas à agir fermement contre tout individu ou entreprise qui tenterait de contourner les contrôles sur les importations de déchets ou de s'engager dans des activités illicites d'importations de déchets", a prévenu le ministère après l'entrée en vigueur des nouvelles lois mardi.



En 2023, le pays a importé plus de 450.000 tonnes métriques de ces déchets – suffisamment pour remplir environ 162 piscines de taille olympique -, selon la plateforme de données en ligne Statista.



La Malaisie a déclaré être disposée à délivrer des "certificats d'approbation" pour l'importation légale de déchets plastiques "à condition que les importateurs remplissent toutes les conditions prévues par la législation malaisienne et que les exportateurs appartiennent à ou soient originaires de pays qui ont signé et ratifié la convention de Bâle".



La plupart des déchets plastiques viennent des Etats-Unis, suivis par l'Allemagne et l'Espagne, selon Statista.



Mais les Etats-Unis, comme le Timor oriental, Haïti ou le Soudan du Sud, ne font pas partie de la convention de Bâle, un traité des Nations Unies conclu en 1989 qui réglemente les mouvements de déchets dangereux.



Depuis 2018, l'Asie du sud-est est inondée de déchets plastiques venant d'économies plus développées telles que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, notamment après que la Chine - qui possédait auparavant une industrie de recyclage massive - a stoppé la plupart des importations de déchets plastiques.



De nombreuses entreprises de recyclage chinoises se sont installées en Malaisie, ce qui a entraîné l'acheminement d'énormes quantités de plastique sans autorisation.



Dans le cadre d'efforts continus pour lutter contre le déversement de déchets plastiques et électroniques, la police malaisienne a saisi 106 conteneurs de déchets électroniques dangereux l'année dernière et a démantelé un réseau d'importation illégale de déchets.