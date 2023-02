La MFR de Hao à plein régime

Hao, le 1er février 2023 - En ce début d’année, la maison familiale et rurale (MFR) de Hao multiplie les initiatives et les projets pour le bien de ses 30 étudiants. Parmi eux, une serre pédagogique pour l'apprentissage agricole.



La maison familiale et rurale de Hao est un établissement scolaire dont la principale activité est l’enseignement agricole. On y trouve des classes de 4e, 3e agricole et de certificat d’aptitude professionnelle agricole option agriculture en région chaude (Capa Arc). Cette année elle compte 30 élèves, répartis dans les différentes classes.



Après quelques années difficiles, en partie à cause au Covid, mais aussi et surtout aux déboires financiers qu’a connus la MFR dans son ensemble… il semble que le phénix renaît de ses cendres. C'est notamment grâce au renouvellement du Comité polynésien des maisons familiales et rurales (CPMFR) et à la nomination du nouveau directeur de l’antenne de Hao, Pierre Le Cor.

Cette année, une nouvelle dynamique profite aux élèves. Ils bénéficient tout d'abord d’un encadrement plus important avec six services civiques recrutés localement qui aident à l’animation, à l’encadrement mais aussi au soutien scolaire. D'autre part, ils disposent d’une serre pédagogique renouvelée qui est un outil indispensable à l’apprentissage agricole durant la formation qui se déroule en alternance entre stages en entreprise et cours théoriques et pratiques à la MFR. La serre permet aux jeunes de se familiariser avec la plantation et de s’exercer sur différents types de plantes. Et effectivement, la serre abrite une multitude de variétés de fruits, légumes et de plantes aromatiques et horticoles. Elle va également permettre à l'établissement d’accroître son autonomie en produits d'alimentation frais, et de pouvoir financer des initiatives pédagogiques.



Il est également frappant de rencontrer une jeunesse, qui au départ est en échec scolaire, montrer une telle motivation et un tel enthousiasme à entretenir les plantes et à nous les présenter. La MFR de Hao tourne à présent à plein régime et s'appuie sur de nombreux projets pédagogiques et extrascolaires. L'établissement souhaite jouer la carte de l’intégration dans le tissu social, il ambitionne également d'acquérir prochainement du matériel de sport et notamment une pirogue V6.

Pierre Le Cor, directeur de la MFR de Hao :

"Une formation agricole bien plus démonstrative.

“Nous avons pu obtenir 6 m3 de terre végétale ainsi que de l’engrais bio à base de poisson, ce qui nous permet de développer notre serre et ainsi dispenser une formation agricole bien plus démonstrative. Également, grâce aux légumes récoltés nous pouvons améliorer le quotidien mais aussi et surtout participer aux marchés du terroir organisés par la commune afin d’effectuer des ventes pour financer un grand projet. C'est un voyage inter-MFR en Nouvelle-Calédonie prévu pour septembre ou octobre 2023. Ce sera un voyage d’une semaine qui concernera deux classes de Hao notamment et qui est avant tout un déplacement pédagogique et de découverte."

Rédigé par Teraumihi Tane le Mercredi 1 Février 2023 à 16:24 | Lu 228 fois