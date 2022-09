La Lune fêtée par la communauté chinoise ce week-end

TAHITI, le 5 septembre 2022 - Le 15e jour du 8e mois selon le calendrier lunaire chinois a lieu la Fête de la Lune ou la Fête de la mi-automne. L’occasion de rendre hommage à notre satellite qui symboliquement réunit les familles et favorise les récoltes.



Chaque année, la communauté chinoise célèbre la Lune à l’occasion d’une fête qui lui est dédiée. C’est la Fête de la lune ou Fête de la mi-automne. Elle est celle qui compte le plus après le Nouvel An. Elle a lieu au 15e jour du 8e mois selon le calendrier lunaire. Cette année, cela tombe le 10 septembre.



Niannian Li du Lotus bleu (un centre d’enseignement du mandarin) organise deux soirées spéciales ce week-end pour réunir les familles et transmettre les savoirs à l’occasion de ce rendez-vous. " Les anciens transmettent les valeurs aux nouvelles générations à travers une cérémonie et des activités conviviales ", explique-t-il.



Concrètement il va raconter l’histoire de la fête, mais aussi décrire les coutumes en lien avec celle-ci ainsi que la composition des produits à déguster. De gros fruits ronds seront posés sous la Lune, sur la table, avec des gâteaux de Lune. Il existe diverses légendes qui expliqueraient l’origine de la Fête de la Lune et de ses gâteaux si caractéristiques. Aujourd’hui ils sont ronds, rappelant l’astre, ouvragés et fourrés de farces sucrées diverses, et notamment de pâte de haricots rouges. De l’encens sera mis à brûler et différents thés seront dégustés. Des prières seront énoncées en cas de souhaits exaucés sur l’année qui vient de s’écouler, elles consisteront en des remerciements. De nouveaux souhaits seront exprimés pour l’année qui arrive.



Niannian Li explique que la lune, au 15e jour du 8e mois est la plus grosse et la plus ronde de l’année. Elle est le symbole de l’union des familles. En Chine, cette période étant celle des récoltes de blé, de riz, de fruits, de nombreuses victuailles peuvent alors servir d’offrandes. " Nous les utilisons pour remercier Dieu, l’univers, la nature ."



Les élèves de Niannian Li seront présents et, ceux qui le souhaitent, pourront apprécier des poèmes récités sous les lueurs de la Lune, L’astre ayant inspiré de nombreux auteurs chinois. Le rendez-vous organisé par Niannian Li rencontre un franc succès. Une deuxième date a été ajoutée, mais les places restent limitées.





Pratique



Dans les locaux de l’association Lotus Bleu à Pirae, de 18 à 20 heures le samedi 10 septembre. Date supplémentaire le 9 septembre aux mêmes heures.

Tarif : 1 500 Fcfp pour les moins de 12 ans et 2 500 Fcfp pour les plus de 12 ans.



Contacts



Facebook : Lotus Bleu Tahiti

E-mail :

Facebook : Lotus Bleu TahitiE-mail : [email protected]

Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 5 Septembre 2022 à 20:53 | Lu 567 fois