La Hawaiki Nui Va'a 2021 annulée

Tahiti, le 19 août 2021 – Le comité organisateur de la Hawaiki Nui Va’a (ACOHV) a annoncé, ce jeudi, l'annulation de la 29e édition de l'événement, prévu initialement du 27 au 29 octobre aux Îles Sous-le-Vent.



Nouveau coup dur pour les amateurs de va'a. Après l'annulation du Super 'Aito, qui devait se tenir ce samedi, l'Association comité organisateur de la Hawaiki Nui Va'a (ACOHV), présidée par Elise "Tutu" Maamaatuaiahutapu, a annoncé, ce jeudi, l'annulation de la 29e édition de la course. "Pour les raisons que l'on connaît, le comité organisateur informe les présidents de club, les rameurs et rameuses que la 29e édition est annulée", indique l'ACOHV sur les réseaux sociaux.



Rappelons que les inscriptions étaient ouvertes jusqu'au vendredi 20 août. Et la course devait initialement se tenir du 27 au 29 octobre aux Îles Sous-le-Vent entre Huahine, Raiatea, Taha'a et Bora Bora. Avec l'annulation de la Moloka'i Hoe le calendrier en V6 se retrouve dépouillé de ses plus gros événements pour la deuxième année consécutive.