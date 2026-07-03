

La Grèce se félicite de l'inscription du Mont Olympe au patrimoine mondial de l'Unesco

Athènes, Grèce, le 26 juillet 2026. La Grèce s'est félicitée dimanche de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco du mont Olympe, la plus haute montagne du pays, réserve naturelle protégée et "demeure" des dieux de l'Antiquité, selon la mythologie grecque.





"À partir d’aujourd'hui (dimanche) le mythique Olympe devient une montagne de toute l'humanité", s'est félicité le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis sur son compte Facebook.



Il a souligné que "l'inscription du site sur la liste du patrimoine mondial était un succès national important" qui vient s'ajouter aux deux autres sites grecs du patrimoine mondial, les villages traditionnels de Zagoria en Epire (nord-ouest) et les palais minoens antiques de l'île de Crète (sud), inscrits sur cette liste en 2023 et 2025 respectivement.



Dimanche, lors des travaux de la 48e session du Comité du patrimoine mondial de l'Unesco -- qui se tient du 19 au 29 juillet à Busan en Corée du Sud -- "la région élargie du mont Olympe" dont le sommet est situé à une altitude de 2.914 mètres au-dessus de la mer, a été inscrite à l'unanimité sur la liste des sites naturels et culturels du patrimoine mondial.



Situé dans le nord du pays séparant les régions de Thessalie et la Macédoine, le mont Olympe est l'une des zones de biodiversité les plus riches d'Europe, abritant plus de 2.000 plantes dont des dizaines d'espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs, ainsi qu'une faune rare, selon des experts.



De nombreux touristes se rendent "dans ce centre de la mythologie grecque où Homère évoqua les douze dieux grecs et leurs palais sur le mont Olympe", souligne l'Unesco.



Pour la ministre de la Culture Lina Mendoni, l'inscription de l'Olympe au patrimoine mondial "confirme l'engagement constant de la Grèce en faveur de la protection, de la mise en valeur et de la gestion durable de son patrimoine culturel et naturel".



"L'Olympe est la montagne qui, à travers les épopées homériques et la littérature grecque antique, a porté la mythologie grecque et la civilisation grecque dans le monde entier", rappelle-t-elle.



Outre le mont Olympe, les Forteresses royales du Languedoc et les plages du débarquement en Normandie en France, ainsi que les savanes de Boma-Badingilo au Soudan, ont été inscrites dimanche au patrimoine mondial de l'Unesco.

Rédigé par AFP le Dimanche 26 Juillet 2026 à 11:26 | Lu 92 fois





