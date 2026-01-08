

La Grèce condamne les frappes de drones contre des pétroliers en mer Noire, Moscou accuse Kiev

Athènes, Grèce | AFP | mercredi 14/01/2026 - La Grèce a condamné mercredi l'attaque de drones ayant visé la veille deux pétroliers liés à ses intérêts en mer Noire, sans en préciser l'origine, tandis que la Russie a accusé l'Ukraine d'être responsable de l'une de ces frappes.



L'Ukraine comme la Russie ont multiplié ces dernières semaines les attaques sur des navires civils, principalement en mer Noire, une escalade qui suscite l'inquiétude de la Turquie et d'autres pays.



"Nous condamnons les attaques contre les navires grecs et ceux relevant d'intérêts grecs, qui mettent en danger la sécurité des équipages et risquent d'endommager l'environnement", a indiqué mercredi Lana Zochiou, porte-parole du ministère grec des Affaires étrangères, sans pour autant nommer de responsable pour ces frappes survenues la veille.



Deux pétroliers, le Matilda et le Delta Harmony, avaient ainsi été touchés par deux drones près du port russe de Novorossiïsk, en mer Noire, sans subir de dégâts majeurs, selon le ministère grec de la Marine marchande.



"La Grèce, en tant que nation maritime, accorde une importance particulière à la sécurité en mer", a ajouté Mme Zochiou lors d'un point de presse, précisant que la question sera soulevée par le ministre des Affaires étrangères George Gerapetritis "auprès de nos partenaires européens".



Le ministère russe de la Défense a affirmé de son côté mercredi que le pétrolier Matilda, qui battait pavillon maltais, "a été attaqué par deux drones ukrainiens à environ 100 km de la ville d'Anapa", sur les rives de la mer Noire. Il n'a pas mentionné le deuxième navire.



Kiev n'a pour l'instant pas fait de commentaire.



Autre partie impliquée, la compagnie gazo-pétrolière kazakhe KazMunayGas avait rapporté mardi qu'elle avait affrété le Matilda et qu'il avait "été attaqué par un drone", sans en préciser l'origine.



"L'attaque a provoqué une explosion sans causer d'incendie" ni faire de blessés ou de dégâts importants, a-t-elle ajouté.



Ce navire devait s'approvisionner en pétrole kazakh au terminal du Caspian Pipeline Consortium (CPC) dimanche, selon le communiqué de l'entreprise.



Pour ce qui est du Delta Harmony, ses réservoirs de pétrole étaient vides au moment de l'attaque, a rapporté le ministère kazakh de l'Energie, qui ajoute qu'"aucun dommage n'a été infligé aux ressources d'exportation du Kazakhstan".



La diplomatie de ce pays d'Asie centrale allié de Moscou et riche en ressources naturelles a fait part mercredi de sa "grande préoccupation" après les attaques de la veille, évoquant pour sa part "trois pétroliers en route vers le terminal" du CPC.



"Le Kazakhstan n'est partie à aucun conflit armé et apporte une contribution significative à la sécurité énergétique mondiale et européenne", a souligné le ministère des Affaires étrangères, en appelant à "des mesures efficaces pour garantir la sécurité du transport d'hydrocarbures".



Lundi, l'Ukraine avait accusé la Russie d'avoir attaqué avec des drones deux navires cargo qui se trouvaient à proximité d'un port ukrainien de la mer Noire, faisant un blessé.

