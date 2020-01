La French Tech Polynésie au CES de Las Vegas

Tahiti, le 3 janvier 2020 – L’association Digital Festival Tahiti, organisatrice depuis trois ans du festival éponyme, est devenue officiellement « La French Tech Polynésie » depuis sa labellisation récente par le réseau international French Tech. Autour de sa dynamique Tech4Islands, l’association annonce un concours international en mars prochain et le festival désormais rebaptisé « Tech4Islands Summit » en octobre à Tahiti. Avant cela, La French Tech Polynésie est invitée au plus grand événement mondial de l’innovation : le CES 2020 à Las Vegas.



Décollage immédiat de La French Tech Polynésie pour le plus grand événement mondial de l’innovation, plus de 4 500 exposants et 200 000 visiteurs. Une grande première pour la Polynésie qui fait son entrée au CES 2020 par la grande porte grâce à Marc-Lionel Gatto qui accueille La French Tech Polynésie pour la première fois au Village Francophone, toute première représentation des Pays et Territoires d’Outre-Mer français, et lui offre une remarquable tribune internationale pour présenter la Tech4Islands au MeetUp du 8 janvier consacré au Smart Territory.



Le Commissaire général du Village Francophone du CES 2020 souligne : « Pour la première fois au Village Francophone du #CES2020, les territoires d'Outre-Mer français seront représentés avec l'affiliation de la Polynésie et de sa dynamique French Tech en tant que 53e délégation affiliée. Particulièrement orientée vers les #BlueTech et les #Tech4Islands, nous serons ravis de faire témoigner La French Tech Polynésie le 8 janvier à l'occasion du MeetUp Smart Territory ».