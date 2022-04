La France juge "préoccupant" le pacte de sécurité îles Salomon-Chine

Paris, France | AFP | jeudi 21/04/2022 - La France a jugé "préoccupant" jeudi l'accord de sécurité entre la Chine et les îles Salomon, regrettant notamment le manque de transparence du pacte ainsi que les "ambitions chinoises" dans la région indopacifique.



"L’opacité des dispositions de l’accord, le premier de ce type conclu par la Chine dans la région, est préoccupante à de multiples égards, en particulier s'agissant des ambitions chinoises comme acteur de la sécurité régionale", a déclaré à l'AFP le ministère des Affaires étrangères.



"La France réaffirme son engagement en faveur d'un espace indopacifique libre, ouvert et respectueux du droit international", a ajouté le Quai d'Orsay.



"La France est présente dans le Pacifique Sud, et l’Union européenne à travers elle et par ses engagements propres. L’une et l’autre accordent une attention prioritaire à cette région et continueront à œuvrer, à travers la mise en œuvre de leurs stratégies Indopacifique respectives, pour sa stabilité, sa prospérité et son développement durable", a ajouté le Quai d'Orsay.



La Chine a annoncé mardi la signature d'un "accord-cadre de sécurité", confirmée mercredi par le Premier ministre des Salomon, Manasseh Sogavare, malgré les mises en garde des États-Unis et de l'Australie, alliés de l'archipel, qui s'inquiètent des ambitions militaires chinoises dans le Pacifique.



Le texte n'a pas été rendu public.



Une version préliminaire, qui avait filtré, comprenait des propositions autorisant des déploiements chinois policiers et navals dans l'archipel, ce qui avait alarmé Washington et Canberra, qui redoutent depuis longtemps que Pékin construise une base navale dans le Pacifique Sud.



C'est le premier accord de ce type conclu par la Chine dans la région.