

La France et les Philippines signent un accord renforçant leur coopération militaire

Manille, Philippines | AFP | vendredi 26/03/2026 - Les Philippines et la France ont conclu un accord permettant aux soldats des deux pays de participer à des exercices conjoints sur le territoire de chaque partie, a annoncé Manille vendredi.



C'est le premier pacte de ce type entre l'archipel et un pays européen.



Au cours des deux dernières années, les Philippines ont passé des accords similaires avec le Japon, le Canada et la Nouvelle-Zélande, afin de faire face à Pékin en mer de Chine méridionale.



Manille est directement confrontée aux prétentions chinoises sur cette voie navigable cruciale, que Pékin revendique dans sa quasi-totalité malgré la décision d'un tribunal international estimant ces prétentions dénuées de fondement juridique.



Le nouvel "accord de statut des forces en visite" avec la France a été signé jeudi à Paris. Quelques heures plus tôt, l'armée philippine avait accusé Pékin de mener des "manœuvres dangereuses" en mer de Chine méridionale.



Il "servira de document de référence pour faciliter un éventail plus large d'activités de coopération en matière de défense entre les forces armées philippines et françaises sur le territoire de l'un ou l'autre pays", a déclaré le ministère de la Défense des Philippines dans un communiqué.



La marine française a déjà participé à des exercices conjoints en mer de Chine méridionale aux côtés de navires philippins et américains. Le porte-avions Charles de Gaulle a fait sa première escale dans la baie philippine de Subic Bay en février 2025.



Le texte doit encore être ratifié par les assemblées des deux pays.



La France et les Philippines renforcent progressivement leurs liens de défense, encadrés par un accord remontant à 2016.

le Vendredi 27 Mars 2026 à 05:32 | Lu 96 fois





