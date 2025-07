La Fraap fait un flop et lève sa grève

Tahiti le 17 juillet 2025 - L'appel à la grève de la Fraap a fait flop ce jeudi matin. Le patron du syndicat a donc décidé de “laisser de côté” le mouvement de grève qui n'aura duré qu'une demi-journée. Mais il prévient sans plus de précision que “d’autres actions” vont être menées.





Moins de 200 fonctionnaires étaient présents ce jeudi matin sur le piquet de grève installé, comme prévu par les responsables de la Fédération de rassemblement des agents de l’administration publique (Fraap), devant la présidence. Le secrétaire général du syndicat, Jean-Paul Urima, estime que ce manque de mobilisation est fait de “menaces” proférées à l'encontre des agents. Selon lui aussi, “quand on veut résoudre un conflit social il faut être dans l'apaisement”. La grève lancée à l’appel de son syndicat a donc été levée dans le courant de la matinée à peine quelques heures après son démarrage.



Rappelons que vendredi dernier la Fraap avait déposé son quatrième préavis de grève depuis décembre dernier et le différend qui l’oppose au Pays concernant la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires, qui est à la base de leur système de rémunération. Les responsables du syndicat ainsi que le Pays ne se sont rencontrés qu’une seule fois et sont restés chacun sur leur position : le syndicat avec sa seule revendication et le Pays renvoyant ce débat à avril prochain, après la clôture des comptes administratifs et en présence de l’ensemble des représentation syndicales, d’une part, et invitant en attendant les agents des catégories C et D en proie à des problèmes financiers à se rendre au guichet social installé à la vice-présidence. Ces derniers se sont quittés sans qu’aucun accord n’ait été trouvé et le mouvement de grève a donc pris effet jeudi à zéro heure.



“Ce mouvement n’est pas mort”



Entre-temps, les professionnels du tourisme ont envoyé un communiqué appelant chacun à son sens des responsabilités et dénonçant une potentielle “prise d’otage des entreprises touristiques, mais aussi de la population impactée par ces blocages, [qui] est purement inadmissible”. Quelques heures plus tard, la Fraap a indiqué que les pompiers d’aérodrome ne se joindraient pas à la grève, “sensibles” à “la détresse” des professionnels du tourisme. Mais ils restent “mobilisés” a-t-il assuré. Pour Jean-Paul Urima, cela prouve qu’en dépit des craintes, son syndicat “dans un état d'esprit d'ouverture et de conciliation”.



Pour autant, “ce mouvement n’est pas mort” assure-t-il en dépit de sa levée justifiée par crainte d’un possible enlisement. “On veut que le gouvernement entre dans un examen de conscience (…)”. La Fraap songe en outre à mettre sur pied “d’autres actions”. Mais le syndicat ne souhaite pas préciser de quel ordre : “On ne va pas tout dévoiler.”

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Jeudi 17 Juillet 2025 à 16:37 | Lu 688 fois