La Fraap boycotte la rencontre du 1er-Mai à la présidence

Tahiti, le 29 avril 2025 – Le syndicat de fonctionnaires Fraap Polynésie annonce ce mardi décliner l’invitation aux cérémonies du 1er-Mai, dans un courrier au président Moetai Brotherson.



Si, comme il est d’usage, les syndicats de salariés et du patronat seront reçus par le président de la Polynésie française, à l’occasion du 1er-Mai, ce jeudi, se sera sans la Fédération de rassemblement des agents de l’administration publique (Fraap) comme l’a indiqué le syndicat de fonctionnaires territoriaux dans une lettre adressée au président Moetai Brotherson, mardi. Pour Jean-Paul Urima, hors de question de se prêter à de quelconques salamalecs, “compte tenu d'une part, de l'échec des récentes négociations sur la revalorisation du point d'indice, et d'autre part, du mépris manifeste exprimé par votre gouvernement à l'égard des attentes légitimes des fonctionnaires”.



Aussi, “dans l'attente de signes forts, concrets et responsables de votre part”, justifie Jean-Paul Urima, le syndicat qu’il préside a-t-il décidé de boycotter le rendez-vous, “et réaffirme sa détermination à obtenir une véritable revalorisation du pouvoir d'achat des fonctionnaires […]”.