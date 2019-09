La Foire agricole se met au vert

Papeete, le 18 septembre 2019 - Rassemblement annuel incontournable des éleveurs, agriculteurs, horticulteurs…, la Foire agricole se tiendra du 25 septembre au 6 octobre prochains à Vaitupa à Faa’a. Une 34e édition sur le thème " Nos produits, nos métiers, notre avenir " qui se veut éco responsable, puisque les organisateurs ont décidé de réduire au maximum l'utilisation du plastique sur le site.



Paniers en pandanus, feuilles de bananier ou noix de coco en guise d'assiettes, la 34e édition de la Foire agricole, qui aura lieu du 25 septembre au 6 octobre sur la vaste esplanade de Vaitupa à Faa'a, se veut éco responsable. "On va interdire la distribution de sacs plastiques à usage unique. On propose des alternatives comme des paniers de confection locale et artisanale, les ete. Ils seront vendus moins chers que d'habitude. Pour l'instant, 100 sacs ont déjà été confectionnés, on espère en avoir 400, mais il manque un peu de matière première (…). On proposera aussi d'acheter des sacs en tissu. On incite également les restaurateurs à ne pas utiliser de barquettes plastiques. On espère que cela sera bien suivi", lance, optimiste, la présidente de la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL), Yvette Temauri.

Même envie de la part du parrain de cette édition, Nicky Vernghes, traiteur de ma’a tahiti, spécialisé dans la confection des produits du fenua. Le jeune chef de 28 ans compte bien proposer des menus "Tamarii", pour les scolaires, issus du terroir et servis dans des noix de coco ou des feuilles de bananes. Et le tout pour 500 Fcfp.