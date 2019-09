La Foire agricole enfin inaugurée

Papeete, le 26 septembre 2019 - Reportée d'une journée en raison de problèmes techniques, la 34e édition de la Foire agricole a finalement été inauguré ce jeudi, sur le site de Vaitupa, à Faa’a. Plus de 320 exposants sont présents jusqu'au 6 octobre.



Le président Édouard Fritch, le haut-commissaire, Dominique Sorain, et le ministre de l’Economie verte, Tearii Alpha, ont officiellement ouvert ce jeudi après-midi la 34e édition de la Foire agricole, sur le site de Vaitupa, à Faa’a. La Foire est l’événement agricole de l’année en Polynésie française, pour tous les agriculteurs, éleveurs et entreprises du secteur primaire. Pour certains agriculteurs, c’est même la seule opportunité de l’année de côtoyer directement les consommateurs. Les agriculteurs peuvent à cette occasion vendre leurs produits, mais aussi apprendre les uns des autres.



À l’occasion de l’ouverture de la Foire, le président et le haut-commissaire ont, en outre, signé l’avenant n°1 à la convention-cadre relative au soutien de l’État pour le développement de l’agriculture en Polynésie française. Une remise des diplômes du concours général agricole de 2019, à Paris, a également eu lieu pour trois producteurs polynésiens : David et Rony Moux dans la catégorie schrubs liqueur d’orange, Laurent Masseron dans la catégorie rhum blanc plus de 50°, et enfin Alain Abel dans la catégorie vanille de Tahiti. Lors de ce concours général agricole, ils avaient chacun été récompensés d’une médaille d’or pour leurs produits.