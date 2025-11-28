

La Finlande relèvera l'âge limite des réservistes à 65 ans en 2026

Helsinki, Finlande | AFP | lundi 22/12/2025 - La Finlande a annoncé lundi qu'elle relèvera l'âge limite des réservistes de son armée de 60 à 65 ans l'année prochaine, afin de renforcer la préparation militaire du pays face à la menace posée par la Russie voisine.



Le ministre de la Défense, Antti Hakkanen, a déclaré que la réforme, qui entrera en vigueur le 1er janvier après avoir été promulguée par le président, entraînera une augmentation du nombre de conscrits de 125.000 sur cinq ans.



"Le nombre de réservistes finlandais sera d'environ un million en 2031", a précisé M. Hakkanen dans un communiqué.



La réserve finlandaise compte actuellement environ 900.000 citoyens, et ce pays situé sur le flanc oriental de l'Otan dispose d'un effectif en temps de guerre de 280.000 soldats.



"Cette mesure, ainsi que les autres mesures que nous prenons pour renforcer notre défense, montrent que la Finlande prend en charge sa sécurité, aujourd'hui et à l'avenir", a ajouté le ministre.



Le service militaire est obligatoire pour tous les hommes en Finlande lorsqu'ils atteignent 18 ans. Il se fait sur la base du volontariat pour les femmes de ce pays nordique de 5,6 millions d'habitants.



Les conscrits peuvent effectuer un service militaire de six, neuf ou 12 mois selon leur formation.



La nouvelle limite d'âge s'appliquera aux personnes assujetties au service militaire dès l'entrée en vigueur de la loi.



En vertu des nouvelles règles, la disponibilité des conscrits sera prolongée de 15 ans pour les simples soldats et de cinq ans pour les sous-officiers et les officiers.



La Finlande partage une frontière de 1.340 kilomètres avec la Russie et a mis fin à des décennies de non-alignement militaire en rejoignant l'Otan en avril 2023, un peu plus d'un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.



Helsinki a fermé sa frontière orientale avec la Russie en décembre 2023, soupçonnant Moscou d'orchestrer l'arrivée de migrants pour déstabiliser le pays.

le Lundi 22 Décembre 2025 à 04:50 | Lu 44 fois





