La Fedom lance à Tahiti un cycle de séminaires sur la transition énergétique

Tahiti, le 19 février 2023 – La Fédération des entreprises des outre-mer (Fedom) s'apprête à lancer mardi, à la CCISM à Papeete, un cycle de séminaires sur “les entreprises au cœur de la transition énergétique”, en présence de son président Hervé Mariton. Cinq rendez-vous sont prévus jusqu'en juin dans les outre-mer français pour élaborer in fine la feuille de route de la Fedom pour “inscrire les entreprises au cœur de la transition énergétique”.



Le président de la Fédération des entreprises des outre-mer (Fedom) – le député, maire et ancien ministre, Hervé Mariton – est actuellement en mission en Polynésie française pour y lancer cette semaine un cycle de séminaires baptisé “Les entreprises au cœur de la transition énergétique”. L'événement est prévu mardi dans l'amphithéâtre de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM) à Papeete (inscription en ligne



Et toujours selon la Fedom, la Polynésie française n'a pas été choisie au hasard pour lancer ce cycle de conférences. Elle “concentre tous les défis de la transition écologique et énergétique”, qu'il s'agisse de l'éloignement des sources d’approvisionnement, de l'insularité́, d'une exposition accrue au changement climatique, d'une économie fortement carbonée et des enjeux de préservation et de valorisation de sa biodiversité. C'est ce “cumul de défis”, écrit la Fedom, qui “rend indispensable qu’une réflexion profonde soit engagée par les premiers acteurs du changement que sont les entreprises”. Par ailleurs, l'actuel président du Medef de Polynésie, Frédéric Dock, n'est autre que le président de la commission transition énergétique de la Fedom.



La Fedom, qui regroupe l'ensemble des organisations patronales pour tous les territoires français d'outre-mer, va donc permettre à la Polynésie de se pencher durant une journée sur la décarbonation du mix énergétique polynésien. L'objectif étant “d’identifier les différents points de blocage et d’œuvrer de concert à l’élaboration de réponses collectives pour les lever”, mais aussi de permettre aux entreprises de travailler avec l'État et le Pays sur ces enjeux.

Rédigé par Antoine Samoyeau le Dimanche 19 Février 2023 à 15:16 | Lu 146 fois