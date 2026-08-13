

La Fédération tahitienne de football dévoile le calendrier de la saison

Tahiti, le 7 septembre 2026 - Alors que la saison 2026-2027 de football sera lancée ce vendredi, la Fédération tahitienne a révélé le calendrier de la première phase des championnats. La présence des équipes réserves de quelques clubs en Ligue 1 pose la question de l’équité sportive, mais la FTF assure de son côté “que tout le monde jouera le jeu”.





Deux équipes du même club au sein du même championnat. La situation peut paraître ubuesque, mais elle est pourtant bien réelle. Sur les 16 formations engagées en Ligue 1, trois seront également représentées par un groupe de réserve : Tefana, l’AS Tamarii Punaruu et Central Sport. Un contexte qui n'a pas manqué de faire réagir le journaliste français Romain Molina sur ses réseaux sociaux : "J'ai déjà vu des scandales ou des Fédérations mal gérées, mais ce qui se passe à Tahiti c'est presque du jamais vu !"



À quelques jours du début de la saison, ce vendredi, avec la rencontre entre l’AS Mataiea et Vénus, cette situation laisse naturellement planer le doute quant à l’équité sportive. Des craintes que la Fédération tahitienne de football (FTF) ne partage pas : “Je ne pense pas qu’il y aura d’arrangements entre deux équipes du même club. Tout le monde jouera le jeu”, assure le président de la FTF, Thierry Ariiotima, qui précise également que seulement une équipe par association pourra rester en Ligue 1 dans la seconde phase du championnat.



Normalement, les huit premiers à l’issue des 15 premières journées garderont leur place dans l’élite. Néanmoins, si par exemple les deux formations de Central Sport y figurent alors la moins bien classée descendra en Ligue 2 peu importe sa place au classement.



Tefana a déjà la Coupe de France dans le viseur Le champion en titre, l’AS Tefana, est aussi dans ce cas de figure. L’équipe dirigée par Efrain Araneda doit pour l’instant composer avec l'absence d’une dizaine d’éléments dont la plupart dispute actuellement l’OFC U19 avec la sélection tahitienne. “C’est une préparation difficile, mais on fait avec les moyens du bord.”



Le club de Faa’a compte bien conserver sa couronne cette saison même si la concurrence sera rude face à notamment Dragon, Central Sport ou encore Punaruu. Cependant, un autre objectif encore plus important motive ses troupes : “On est vraiment concentré sur le 7e tour de la Coupe de France, prévu à la mi-novembre. Cette année, nous avons la chance d’avoir l’affiche à domicile donc c’est notre gros objectif”, insiste le tacticien qui peut compter sur plusieurs renforts à l’instar de l’arrivée de Bradley Ruiz en provenance de Tahiti United.



“Au lieu de relever le niveau, on ramène les formations de Moorea chez elles” Comme révélé par la FTF, il y a quelques semaines, il n’y aura pas d’équipe de Moorea représentée en Ligue 1. Une décision “incompréhensible” pour l’entraîneur de l’AS Tohie’a, Vatea Terai : “Nous sommes déçus car on avait recruté afin d’avoir un effectif prêt pour la Ligue 1 tahitienne. Au lieu de relever le niveau, on ramène les formations de Moorea chez elles et on décide de mettre des équipes réserves en Ligue 1. Cela laisse des joueurs de côté”, regrette l’ancien entraîneur de Pirae qui n’est pas convaincu par la formule de la Super Ligue. Cette nouvelle compétition qui opposera en fin de saison les deux meilleures équipes de Moorea et Tahiti avec à la clé une qualification pour la Ligue des champions de l’OFC.



Le championnat de l’île sœur sera donc composé de huit formations avec le retour de l’AS Mira qui évoluait au sein du championnat tahitien la saison précédente. La première phase se déroulera du 12 septembre jusqu’au 25 octobre. Ce n’est rien à côté du programme XXL qui attend les pensionnaires de Ligue 1.



Les clubs du Fenua devront disputer la bagatelle de quinze rencontres d’ici le 19 décembre. Un rythme faramineux qui obligera les clubs à jouer parfois trois matchs en moins d’une semaine. Une mission “difficile” à remplir concède le président de la FTF d’autant plus que de nombreux terrains sont en travaux dans l’optique des Jeux du Pacifique.





Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 7 Septembre 2026 à 18:03 | Lu 298 fois



