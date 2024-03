La FNSEA insiste: l'exécutif doit livrer "du concret" pour apaiser les agriculteurs

Paris, France | AFP | mercredi 20/03/2024 - "Quand et comment ?" : la FNSEA attend du gouvernement qu'il inscrive la soixantaine d'engagements pris depuis le début de la crise agricole dans un calendrier précis afin que ses adhérents, réunis en congrès la semaine prochaine, mesurent les acquis engrangés.



"Beaucoup de gens nous disent: +On ne comprend pas pourquoi vous continuez puisqu'on vous a donné ce que vous vouliez+. Eh bien non. Je suis au regret de vous dire que pour les agriculteurs, qui sont des gens de terrain, ce qui compte, c'est la concrétisation", a déclaré mercredi le président du syndicat agricole majoritaire Arnaud Rousseau, lors d'une conférence de presse à Paris.



Avec son homologue des Jeunes agriculteurs, Arnaud Gaillot, M. Rousseau s'est une nouvelle fois rendu à Matignon mardi pour s'entretenir avec le Premier ministre Gabriel Attal. Ils doivent se revoir lundi 25 mars, à la veille de l'ouverture du congrès du syndicat à Dunkerque (Nord).



L'événement réunit un millier de participants pendant trois jours. Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau est attendu pour la clôture, le 28 mars.



"On a très clairement dit à M. Fesneau que, dans le rythme dans lequel on était, le congrès risquait quand même de lui demander quelques comptes", a prévenu M. Rousseau.



Le gouvernement souligne le travail déjà effectué, avec "62 engagements" pris par Gabriel Attal, déclinés au fur et à mesure, que ce soit au niveau européen avec les jachères et les prairies, ou au niveau national avec une réflexion sur les pesticides, un soutien à l'élevage...



"Sur les 62 mesures, le principal sujet, c'est comment et quand", a insisté M. Rousseau.



Le président de la FNSEA a cité des exemples : "Le Premier ministre a annoncé (...) un contrôle administratif unique par an. (...) Comment ça prend corps et à partir de quand ça s'applique ?".



Le syndicat veut aussi entendre l'exécutif dire que la prise en compte des "25 meilleures années" dans le cadre du calcul des retraites des agriculteurs interviendra bien à compter de 2026, comme prévu par la loi, en dépit de freins techniques.



La FNSEA veut convaincre ses troupes qu'elle a obtenu suffisamment d'acquis pour en sortir la tête haute. Le mouvement de contestation s'est tassé depuis début février, mais des actions sont encore menées sporadiquement, sous la bannière de différents syndicats agricoles.



Arnaud Rousseau espère pouvoir "clôturer cette séquence dans les premiers jours d'avril" à l'occasion d'une rencontre avec le président Emmanuel Macron.