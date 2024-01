La Dépêche de Tahiti licencie ses derniers journalistes

Tahiti, le 17 janvier – C'était latent depuis quelques mois déjà. C'est désormais officiel. Les quatre derniers journalistes titulaires de la Dépêche de Tahiti ont signé leur licenciement économique ce mardi.





Nouveau clap de fin pour le plus vieux quotidien du fenua. La Dépêche de Tahiti vient de licencier les quatre derniers journalistes titulaires qui faisaient tourner la rédaction, comme l'ont annoncé nos confrères de TNTV. Ce n'est pas une surprise pour les salariés qui s'y attendaient. Plusieurs pigistes qui avaient de plus en plus de mal à être payés avaient d'ailleurs déjà été remerciés par la direction.



C'est en août 2022 que la Dépêche de Tahiti avait été reprise par la société Naos de Patrice Colombani après que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire du quotidien alors détenu par Dominique Auroy. C'est en 2014 qu'il avait racheté la Dépêche, mais aussi les Nouvelles de Tahiti, sans parvenir à redresser les comptes pour autant. Résultat, il n'aura fallu que quelques mois pour que les Nouvelles s'arrêtent. Huit ans plus tard, c'était donc au tour de la Dépêche qui avait néanmoins continué à paraître. Plus jamais en version papier comme cela avait un temps été envisagé, mais sur la toile.