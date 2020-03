La DSFE annonce une nouvelle organisation

Tahiti, le 21 mars 2020 – La Direction des solidarités, des familles et de l’égalité, (DSFE), a annoncé qu’une nouvelle organisation sera mise en place en raison de la propagation du coronavirus.



Compte tenu de l’épidémie de coronavirus, de nouvelles dispositions ont été prises pour l’organisation de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE). Le but étant de préserver à la fois la population et les agents.



Tous les services restent ouverts, mais ils ne sont désormais accessibles aux usagers qu’en cas d’urgence. Pour prévenir tout risque de propagation du virus, la prise en charge des usagers se fera dans le cadre des mesures barrière préconisées par les services de santé. Ainsi, une distanciation d’un mètre entre chaque individu sera de mise, les contacts entre personnes seront réduits et les locaux seront régulièrement désinfectés.



Des formulaires seront également mis à disposition pour recueillir toutes les données nécessaires concernant les usagers. Ces données permettront de déterminer le degré d’urgence de chaque situation.