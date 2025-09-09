

La Corse finance la venue de 250.000 touristes par an hors saison

Ajaccio, France | AFP | jeudi 02/10/2025 - La collectivité de Corse (CDC) a été autorisée jeudi par l'Assemblée de Corse à signer des contrats de concession avec Air Corsica et Volotea pour subventionner la venue, hors saison touristique, de 250.000 touristes par an sur 12 lignes aériennes.



Ce dispositif "innovant en Europe" d'"achat public de flux aériens" revient à ce que la CDC se porte "acquéreur d’un volume minimum de passagers à destination de la Corse (sens aller) sur une période de quatre ans, en contrepartie de l’engagement d’exploitation de lignes par le soumissionnaire et d’un prix versé", écrit le président du conseil exécutif Gilles Simeoni dans son rapport adopté par l'Assemblée de Corse.



Ces achats de sièges devraient coûter à la CDC environ "500.000 euros pour l’année 2025, puis 2,5 millions d'euros en année pleine" pour les 4 années prévues au contrat et pour les 12 lignes prévues.



Mais ce dispositif devrait aussi engendrer "un retour direct dans l'économie corse de 100 millions d'euros par an" avec plus de 7 millions de nuitées sur 4 ans, s'est félicité Gilles Simeoni devant l'Assemblée.



Parmi ces 12 lignes, neuf ont été attribuées, à compter du 1er novembre prochain, à la compagnie Volotea (Bordeaux vers Ajaccio, Bastia et Figari; Nantes vers Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari; Strasbourg vers Ajaccio et Bastia). Les trois autres ont été attribuées, dès le 1er avril 2026, à la compagnie régionale Air Corsica (Bruxelles-Charleroi vers Ajaccio et Bastia ; Rome-Ajaccio).



L’objectif de ce "dispositif inédit" est de "rompre avec la concentration de fréquentation durant la seule saison estivale (...) pour impulser et accompagner une logique de tourisme durable, désaisonnalisé", peut-on lire dans ce rapport.



Interrogée par l'AFP sur la conformité juridique de ce dispositif, la préfecture de Corse a précisé que "les échanges entre la Collectivité de Corse et les services de l’État - au niveau de la préfecture et des administrations centrales compétentes - n'ont pas permis de formaliser une analyse définitive sur le dispositif proposé".



"Les échanges se poursuivront dans le cadre du contrôle de légalité, qui permettra de formaliser une analyse de la conformité au droit européen de cette initiative", a-t-elle ajouté.



La Corse a accueilli sur les trois premiers trimestres de 2025 7,25 millions de voyageurs dans les ports et aéroports, selon les chiffres de la chambre de commerce, une fréquentation en hausse de 7% pour le premier trimestre par rapport à 2019 et en hausse de 3% pour le deuxième trimestre.

le Vendredi 3 Octobre 2025 à 06:01 | Lu 36 fois





