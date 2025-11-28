

La Corée du Sud déploie des avions militaires après le repérage d'avions russes et chinois

Séoul, Corée du Sud | AFP | mardi 09/12/2025 - La Corée du Sud a déployé en urgence mardi des avions de chasse après avoir repéré dans sa zone de défense aérienne sept avions militaires russes et deux autres chinois, qui participaient à des exercices conjoints, a ensuite expliqué Pékin.



Les aéronefs russes et chinois sont entrés dans cette Zone d'identification de la défense aérienne de Corée du Sud vers 10H00 (01H00 GMT), a indiqué l'état-major interarmées de Corée du Sud dans un communiqué.



Aucun d'eux n'a violé l'espace aérien sud-coréen, selon la même source.



L'armée sud-coréenne a précisé avoir fait décoller "des avions de combat pour prendre des mesures tactiques en prévision de toute éventualité".



Une Zone d'identification de défense aérienne est une zone, plus large que l'espace aérien, qu'un pays contrôle pour des raisons de sécurité, même si ce concept n'est défini dans aucun traité international.



Selon l'armée de Séoul, citée par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, les avions chinois et russes ont été détectés avant d'entrer dans cette zone. Ils y sont entrés et en sont sortis plusieurs fois avant de repartir au bout d'une heure.



Le ministère chinois de la Défense a ensuite déclaré qu'il avait organisé des exercices avec l'armée russe conformément aux "plans de coopération annuels".



Les exercices ont eu lieu mardi au-dessus de la mer de Chine orientale et de l'océan Pacifique occidental, a indiqué le ministère, qualifiant ces manœuvres de "10e patrouille aérienne stratégique conjointe".



Pékin et Moscou ont régulièrement fait voler des avions militaires dans la Zone de défense aérienne de la Corée du Sud depuis 2019, en invoquant des exercices conjoints.



Le dernier incident de ce type remonte à novembre 2024 et impliquait cinq appareils chinois et six russes selon Séoul.



La Chine et la Russie, alliés traditionnels de la Corée du Nord, ont renforcé leur coopération militaire depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée de Moscou début 2022.

le Mardi 9 Décembre 2025 à 05:36 | Lu 105 fois





