La Convention Santé-Solidarité signée en 2020

Tahiti, le 5 février 2020 - Une convention de santé et de solidarité globale entre l’Etat et le Pays sera signée “avant la fin de l’année”, a garanti la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, mercredi.



Dans le cadre de la poursuite du partenariat Etat-Pays en matière de santé et de solidarité, Edouard Fritch avait sollicité en décembre 2017 une mission d'appui des inspections générales de l’Administration (Iga), des Affaires sociales (Igas) et des Finances (IGF), pour réaliser un diagnostic et brosser les contours et les limites d’une future convention quinquennale Etat-Pays sur Santé et la Solidarité.



La convention triennale 2015-2017, prolongée depuis jusqu'en 2019, avait acté le retour de la participation de l'Etat au financement du Régime de solidarité de la Polynésie française (RSPF), à raison de 1,4 milliard de Fcfp par an.



La mission d’appui Iga-Igas-IGF a rendu ses conclusions en avril 2019. Le but de son audit était de proposer les conditions de la poursuite d'un soutien financier et d'établir les principaux axes d'un cadre renouvelé d'intervention de l'Etat dans le système de protection sociale polynésien. Cette Convention Santé-Solidarité attendue depuis 2018 sera signée "avant la fin de l’année" 2020, a dit la ministre des Outre-mer Annick Girardin, mercredi lors d’un point presse organisé en présence du haut-commissaire Dominique Sorain, du président Edouard Fritch et du vice-président Teva Rohfritsch.



“Il sera donné prochainement au haut-commissaire un mandat spécifique pour négocier avec le gouvernement”, a-t-elle précisé. “Nous resterons au côté de la Polynésie sur ces sujets de santé, notamment sur les investissements pour répondre aux besoins liés au suivi des différents cancers que connait le territoire. Il nous reste à nous organiser à Paris sur l’engagement, non pas seulement du ministère des Outre-mer mais également du ministère de la Santé et peut-être d’autres partenaires, pour aller plus loin et plus vite dans les réponses que nous devons apporter ici en Polynésie.”



Concernant la poursuite du versement en 2020 de la dotation de 1,4 milliard de participation de l’Etat au financement du RSPF : “Pour moi, ce n’est pas une question, a-t-elle déclaré, parce que 2020 sera couverte par la convention, qu’elle soit signée dans les deux mois ou à la fin de l’année.”