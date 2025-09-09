

La Chine va faire don d'équipement policier au Vanuatu

Sydney, Australie | AFP | mardi 23/09/2025 - La Chine va offrir quelque 3 millions de yuans (360.000 euros) d'équipement policier au Vanuatu, a déclaré le ministre de l'Intérieur de cet état insulaire du Pacifique Sud, région où Pékin cherche à étendre son influence.



Ce don est notamment constitué de drones, motos ou encore de systèmes Interpol (Organisation internationale de police criminelle), a indiqué le ministre vanuatais Andrew Solomon Napuat, a indiqué mardi le Vanuatu Daily Post.



Les deux pays envisagent également un accord en matière de maintien de l'ordre qui permettra "de mieux coordonner les différents domaines de collaborations (...) avec tous nos partenaires", selon M. Napuat, cité dans le journal.



Cette annonce fait suite à la visite de Andrew Solomon Napuat à Pékin la semaine dernière.



Le Vanuatu a déjà conclu des accords similaires en matière de maintien de l'ordre avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France et le Royaume-Uni.



Mais cet accord risque de susciter des réactions à Canberra, qui cherche à contrer l'influence de Pékin dans le Pacifique et qui n'est pas parvenu ce mois-ci à signer un accord clé avec le Vanuatu visant à renforcer les liens entre les deux pays.



Interrogé mardi sur la signature d'un potentiel accord Chine-Vanuatu en la matière, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, n'a pas confirmé.



"La coopération de la Chine avec le Vanuatu repose sur le respect mutuel, la consultation sur un pied d'égalité, les avantages mutuels, l'ouverture et l'inclusivité", a-t-il déclaré lors d'un point de presse régulier.



"La Chine continuera, conformément aux souhaits et aux besoins du Vanuatu, à apporter son soutien dans la mesure de ses capacités et à renforcer les échanges amicaux et la coopération dans divers domaines."



Comme au Vanuatu, dans tout le Pacifique Sud, les pays vulnérables au changement climatique tentent d'équilibrer leurs relations entre l'Occident et la Chine, pour obtenir des financements indispensables des deux parties tout en conservant leur indépendance durement acquise.



Ces dernières années, la Chine a fourni au Vanuatu des routes, des bâtiments administratifs et un nouveau palais pour le président du pays.

