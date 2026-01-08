

La Chine continue de faire de moins en moins de bébés

Pékin, Chine | AFP | lundi 18/01/2026 - Le taux de natalité en Chine est tombé l'an dernier à son niveau le plus bas depuis le début de cette statistique en 1949, et ce malgré les efforts des autorités pour enrayer le déclin, selon des chiffres publiés lundi par le Bureau national des statistiques (BNS).



La population chinoise, chiffrée à 1,404 milliard, a diminué pour la quatrième année consécutive, perdant 3,39 millions de personnes en un an.



La Chine a enregistré en 2025 7,92 millions de naissances, soit un taux de 5,63 pour 1.000 habitants. C'est 1,62 millions de naissance en moins que l'année précédente, soit une baisse de 17%.



L'Etat a publié ces statistiques démographiques en même temps que ses performances économiques de l'an passé et un chiffre de croissance de 5%. Pékin s'est encore vanté d'afficher l'une des croissances les plus fortes de la planète et de contribuer significativement à la croissance mondiale.



Cependant, si la langueur persistante de la consommation des ménages et la crise durable de l'immobilier atténuent les résultats, les autorités ont conscience que la chute de la natalité et le vieillissement de la population représentent un défi majeur à long terme, et tentent d'encourager le mariage et la natalité.



Les modèles démographiques des Nations unies prévoient que la population de la Chine pourrait passer de 1,4 milliard aujourd'hui à 633 millions d'ici 2100.



La Chine a mis fin en 2016 à la politique de l'enfant unique appliquée drastiquement depuis 1979-1980 pour contenir le risque de surpopulation, à une époque où le taux de natalité était de 17,82 pour mille. Les couples chinois ont été autorisés à accueillir un deuxième enfant. Cinq ans plus tard, Pékin a encore assoupli les règles en permettant la naissance d'un troisième.



- Coût élevé de l'éducation -

Le taux de natalité a néanmoins diminué régulièrement ces dernières années, malgré une légère hausse en 2024 avec 6,77 naissances pour mille habitants.



Le précédent plus bas historique datait de 2023, année où la Chine avait accusé un taux de 6,39 naissances pour mille habitants.



Selon des données de la Banque mondiale, la Chine figurait en 2023 parmi les pays au plus faible taux de natalité au monde, derrière la Corée du Sud, et à un niveau comparable à l'Italie, au Japon ou encore l'Ukraine.



Les incertitudes quant à l'avenir, le coût élevé de l'éducation des enfants, la nécessité de la prise en charge des parents âgés ainsi que la priorité donnée à la carrière et les changements de mode de vie dissuadent de nombreux jeunes couples d'avoir des enfants, disent les experts.



Les mariages sont également à des niveaux historiquement bas.



Depuis le 1er janvier, les parents peuvent recevoir l'équivalent d'environ 500 dollars par an pour la garde de chaque enfant en dessous de trois ans.



Les autorités ont supprimé les frais dans les crèches publiques depuis l'automne dernier.



Depuis le 1er janvier, les consommateurs doivent payer une taxe sur la valeur ajoutée de 13% sur les produits contraceptifs, y compris les préservatifs, après la suppression des exonérations.



La Chine a enregistré en 2025 11,31 millions de décès, soit un taux de mortalité de 8,04 pour mille.



Elle a été dépassée par l'Inde en tant que nation la plus peuplée du monde en 2023.

