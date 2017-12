La Chambre territoriale des comptes tacle à nouveau la délégation de la Polynésie à Paris

Le rapport indique clairement que le manque de qualification du personnel est ce qui impacte l'efficacité et la capacité de la DPF à remplir ses missions. "L'inadéquation du personnel aux missions est devenue moins criante à mesure que les missions perdaient en difficulté et en exigences intellectuelle ". Malgré cela, la CTC constate que "i[la délégation ne remplit en 2017 […] qu'une faible partie des missions, et ce, malgré la réduction qu'elles ont subie en 2015.]i" Le rapport ajoute " la faiblesse de la performance résulte aussi d'une gestion du personnel déconnectée des enjeux ". Pour illustrer cela le rapport prend pour exemple le recrutement en mai 2015 d'un agent polyvalent d'accueil et protocole âgé de 66 ans à la date de la signature de son contrat. Par ailleurs " 50% des effectifs sont âgés de 60 ans ou plus, soit sept personnes dont deux âgées de plus de 65 ans. " Ainsi le rapport indique que la délégation devrait profiter de ces futurs départs à la retraite pour embaucher du personnel qualifié, i["une occasion […] de renforcer les compétences présentes au sein de la délégation afin d'en améliorer les performances]i".



Le rapport conclut que la diminution du budget " n'est pas une fin en soi" et elle "ne résout pas l'entièreté du problèm e". " La configuration actuelle de la délégation, en dépit des économies réalisées, n'est acceptable que s'il s'agit d'une étape avant un redéploiement plus ambitieux et une plus-value indiscutable ", conclut le rapport.