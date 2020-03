La CCISM lance une enquête sur l’impact économique du Covid-19

Tahiti, le 18 mars 2020 – La Chambre de commerce, de l’industrie, des services et des métiers (CCISM) a lancé une enquête en ligne pour déterminer l’impact du coronavirus sur les entreprises et commerces locaux.



La Chambre de commerce, de l’industrie, des services et des métiers (CCISM) a annoncé avoir lancé une enquête en ligne pour déterminer l’impact économique du coronavirus en Polynésie ce mercredi. Cette consultation est à destination des entreprises et des commerces polynésiens et a pour objectif de « recenser les difficultés » de ces acteurs économiques locaux, dans le contexte de propagation du coronavirus au fenua.



Les entreprises souhaitant participer à cette enquête devront expliquer le secteur dans lequel elles exercent, mais aussi si elles estiment que le coronavirus porte préjudice à leurs affaires. Il leur sera également demandé l’impact du Covid-19 sur leur chiffre d’affaires, mais aussi des mesures qui pourraient les aider comme le fait de différer les règlements CPS, des impôts ou des échéances de crédits.