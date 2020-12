La CCISM lance son opération "J'achète au fenua" pour soutenir l'économie locale

Tahiti, le 8 décembre 2020 - La Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers lance à partir de mercredi son opération "J'achète au fenua". L'objectif étant de soutenir les entreprises locales et de faire prendre conscience aux consommateurs qu'ils sont "tous acteurs et ont le pouvoir d'agir pour relancer l'économie polynésienne."



"L'année 2020 est terrible, misérable pour les commerçants", a déploré Clet Wong, 1er vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM). Pour sauver un petit peu les meubles pour les fêtes de fin d'année, la CCISM, avec l'association Papeete centre-ville, présidée par Dany Dana, lance à partir de mercredi son opération "J'achète au fenua". "Après le confinement de mars et avril et avec tous les événements qui ont été annulés, il était important de mettre en place quelque chose pour les fêtes dans le but de redonner un peu le sourire aux entreprises", a expliqué Clet Wong.



"Noël c'est 70% du chiffre d'affaire de l'année"



L'opération se traduira notamment par une campagne de communication auprès des consommateurs qui débute donc mercredi et qui se tiendra jusqu'au 24 décembre. Des petites séquences vidéos seront diffusées sur les télés locales et sur les réseaux sociaux. "On appelle à la solidarité des Polynésiens. L'objectif est de leur faire comprendre qu'ils sont tous acteurs et ont le pouvoir d'agir pour relancer l'économie polynésienne. En achetant localement, ils participent au maintien des emplois", a insisté le 1er vice-président de la CCISM. "Noël, c'est 70 % du chiffre d'affaire de l'année pour les commerçants. Il s'agira de limiter la casse", a commenté pour sa part Dany Dana. Le président de Papeete centre-ville a par ailleurs indiqué qu'une nocturne sera organisée le 18 décembre par plusieurs commerces de la capitale.



Si la CCISM invite la population à se rendre en masse dans les commerces de Papeete, elle invite également le maximum d'entreprises, tous secteurs confondus et de tous les archipels, à participer à cette opération et à lancer des promotions. Un catalogue numérique, qui rassemblera l'ensemble de ces offres, sera mis au point dans les prochains jours par la CCISM.



"Certaines entreprises, comme des salons de coiffures, des bijouteries, des restaurateurs et des pensions de famille se sont rapprochés de nous pour communiquer leurs offres promotionnelles. Pour les pensions de famille par exemple on voit qu'ils ont vraiment cassé les prix", a indiqué Joël Wong, président de la commission des actions commerciales de la CCISM.