La Brigade Verte, sur le front en 2023

Tahiti, le 04 janvier 2023 – Après une année 2022 “incroyable”, l’association la Brigade Verte Tahiti va tenter de continuer sur sa formidable lancée en 2023. Au programme, quatre semaines d’actions, reparties tout au long de l’année.



Feuille de route chargée en 2023 pour la Brigade Verte Tahiti. L’association de protection de l’environnement va poursuivre ses actions de sensibilisation et de conscientisation une année de plus. Depuis 2006, avec le soutien de la Direction de l’environnement, elle est à l’initiative de nombreuses manifestations visant la préservation de l’environnement du fenua.

Ainsi, cette année, leurs interventions se voudront encore plus “proches” du grand public. Ces actions seront toutes organisées en corrélation avec les établissements scolaires et en compagnie des élèves. “Tout au long de l’année, il y a des journées mondiales de protection de l'environnement. On a choisi de souligner ces événements en organisant des semaines d’actions tout au long de l’année. Il y en a quatre de prévues en 2023” explique Ludovic Bardoux, le président de l’association la Brigade Verte Tahiti. Quatre semaines d’action, en mars, juin, octobre et novembre, qui s’inscriront donc toutes dans divers thèmes de prévention et de protection de l’environnement. “On essaye de regrouper des grandes thématiques par trimestre, on essaye de toucher à tous les sujets”, continue-t-il.



L’eau, l’océan, les arbres, la dépollution…



“Les plans d’action de 2023 commenceront à la fin du 1er trimestre” explique Ludovic Bardoux. Le 1er évènement de l’année s’effectuera du 20 au 25 mars prochain, à l’occasion de la journée mondiale de l’eau et répondra donc à la thématique de Semaine de l’eau et des changements climatiques, “Les problématiques de l’eau et de son accès sont très présentes à Tahiti et dans beaucoup d’endroits du monde, c’est donc important qu’on agisse sur ce sujet” poursuit le président. Au programme, des ateliers de prévention et une visite de la station d’épuration de Papeete ainsi que d’un site de captage d’eau douce avec un spécialiste seront organisés.



La deuxième action de l’année se tiendra elle en juin, du 5 au 9 juin, à l’occasion des journées mondiales de l’environnement et des océans. “On a placé notre deuxième semaine d’action à ces dates-là car elles englobent deux événements très importants” explique Ludovic. Pendant cette période, une opération de nettoyage est prévue, ainsi que les traditionnels ateliers de prévention ou encore une campagne de plantation d’arbres. Le grand événement de cette semaine-là, sera surtout l’organisation d’une “croisière pédagogique spéciale, entre Tahiti et Moorea avec près de 200 élèves, afin de les sensibiliser à la pollution des océans”.



Début octobre, du 2 au 7, ce sera au tour de l’opération Tahiti Urban Forest. Cette action est une campagne de plantation et de végétalisation d’un quartier, en compagnie de jeunes. “On s’inspire de la méthode d’un urbaniste japonais, qui crée, depuis plus de 20 ans, des mini forêts urbaines. Ce sont des arbres qui poussent très rapidement qui deviennent des îlots de verdure en pleine ville et surtout des pièges à carbone” explique Ludovic Bardoux. La dernière opération de l’année pour la Brigade Verte Tahiti sera d’envergure, puisqu’elle consiste à organiser, sur la semaine, des grandes opérations de nettoyage et de dépollution sur les communes de Mahina, Pirae, Papeete et Faa’a.





Sensibiliser les jeunes, clé de voute de l’association



Le cœur et le principe de l’association est bien sûr d’agir sur l’environnement, mais également de sensibiliser les jeunes à protéger leur île. Lors de chaque semaine d’actions, des interventions sont donc prévues dans les établissements scolaires du fenua. “On se rend dans la plupart des collèges et lycées de Tahiti. Mais quand on se déplace, on ne fait pas un petit atelier de 20 minutes pour 3 classes au hasard. On essaye de rester avec chaque classe pendant 1 heures, et parfois certaines d’entre elles nous accompagnent lors de nos opérations. Les chefs d’établissement en sont très demandeurs, car les cours sur ces sujets sont trop succincts dans les programmes scolaires” raconte le président de la Brigade Verte, “de plus, on tente d’être le plus impactant possible pour les élèves, on a des discours forts, sans fioritures ni mensonges, avec un vocabulaire qui peut choquer, mais c’est ce qui les poussent à rejoindre l’association après. Ils deviennent ainsi nos meilleurs ambassadeurs”.



En fin d’année dernière, Ludovic Bardoux et son équipe se sont rendus, pour une opération d’atelier de prévention, au lycée Paul-Gauguin. “Dans cet établissement, il y a presque 1 500 élèves, ça nécessite une organisation énorme. C’est également pour ça qu’on ne fait que quatre semaines d’actions par an”, précise-t-il



Une année écoulée “incroyable”



“C’était une année plutôt incroyable comparé aux dernières années avec la pandémie. Avec la reprise des activités, l’engouement est de retour. C’est un travail de longue haleine qui commence à porter ses fruits, notamment avec la jeune génération” affirme Ludovic, “certains diront que, malgré nos actions, il y a toujours des déchets, mais force est de constater qu’il y en a beaucoup moins qu’a une certaine époque”. En 2022, ce sont presque 4 000 jeunes qui ont participé aux ateliers environnementaux de l’association. Côté digital, c’est près de 200 000 vues qui sont cumulées sur les vidéos, photos et articles postés sur leur site web et réseaux sociaux.





Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 4 Janvier 2023 à 17:36 | Lu 120 fois