

La Brasserie de Tahiti aborde une nouvelle ère

Tahiti, le 5 février 2026 - La Brasserie de Tahiti, qui emploie près de 2 000 salariés, vient d’acquérir la distribution de Heineken en Polynésie française. Le groupe commercialisera également, dans les prochains mois, des boissons très appréciées des Polynésiens, comme le Fanta, mais désormais en version sans sucre. Un choix stratégique, à l’heure où la marque a traversé une année 2025 compliquée sur le plan financier.



Malgré une perte estimée à 800 millions de francs en 2025, la Brasserie de Tahiti entend garder le cap. Pour faire face à cette mauvaise année, l’équipe marketing a revu sa stratégie : réaliser des économies tout en favorisant la production de boissons moins sucrées. Nouveauté : la vente de Fanta Orange et Citron Zéro a été évoqué lors d’une présentation faite en compagnie du président Moetai Brotherson et des ministres, ce jeudi à l’usine, zone industrielle de la Punaruu. L'occasion pour le nouveau P-dg de se présenter. Tutehau Martin ayant succédé à Jean-Pierre Fourcade depuis septembre 2025. Ces nouvelles références devraient être commercialisées dès la mi- année, selon le groupe.



Pour l’instant, les boissons sans sucre ne représentent que 10 % des ventes du grand groupe. “Il ne faut pas seulement proposer un produit, il faut qu’il soit aimé pour que le consommateur achète encore par la suite”, souligne Lydie Wong, chargée de communication. Si la santé constitue un axe important, l’adhésion des consommateurs reste centrale.



Une année difficile, mais un cap maintenu



L’équipe a décidé d’importer de nouvelles tireuses dotées d’un seul bec de pression pour ses bières Hinano. Une initiative qui fait suite à une augmentation de 10 % des bières servies en bar. La température des bières est abaissée à -1 degré, ce qui permet d’allonger la durée de vie du produit : “Alors qu’elle était de huit semaines, elle peut désormais atteindre quatre mois”, expose Taiuhi Tixier, directeur commercial.



Une nouvelle bière viendra également enrichir la gamme en mars : la Hinano SuperDry, “moins amère et plus sèche”, selon l’équipe. L’équipe marketing souhaite également apposer le logo “Made in Fenua” sur ces produits, afin de valoriser la production locale.



Un travail de refiltration de l’eau afin d’en perdre moins est en projet. Le grand chantier de l’année concerne les nouveaux systèmes de forage. “On doit les refaire”, assure Bruno Bellanger, directeur général de la Brasserie de Tahiti et président du Syndicat des industriels de Polynésie française. “Il faut toujours évoluer, l’eau c’est vital et c’est pour ne pas avoir de perte.”



Heineken désormais sous licence locale



Le groupe de bière Heineken sera désormais produit sous licence par la Brasserie de Tahiti. Une décision qui vient renforcer sa première place sur le marché de la bière, qui représente entre 80 et 90 % des ventes, d’après les dernières données de l’Autorité de la concurrence.



Depuis six décennies, la société Kim Fa représentait le groupe Heineken en Polynésie et distribuait ses produits de manière exclusive, y compris les célèbres bouteilles et canettes vertes à l’étoile rouge produites localement. Heineken a rappelé dans un communiqué de presse le mois dernier son “engagement de longue date de rester au plus près des consommateurs polynésiens”. De son côté, Bruno Bellanger se veut rassurant : “Les consommateurs ne doivent pas s’inquiéter quant à une possible hausse du prix de la Heineken.” La communication de la Brasserie de Tahiti précise que les stocks restants seront écoulés avec l’ancien distributeur Kim Fa, avant que la Brasserie de Tahiti ne prenne le relais dans un mois. “Rien ne changera”, assure le groupe, évoquant même “une bonne surprise dans le futur”, avec une possible baisse de prix.

Rédigé par Violaine Broquet le Jeudi 5 Février 2026 à 16:03 | Lu 2321 fois



