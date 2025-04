La Belgique en grève, les syndicats mobilisés contre le gouvernement

Bruxelles, Belgique | AFP | lundi 30/03/2025 - Avions cloués au sol, écoles, hôpitaux, administrations et transports urbains perturbés: la Belgique connaît lundi une grève nationale à l'appel des deux plus grands syndicats, vent debout contre les projets de réforme du nouveau Premier ministre, le conservateur flamand Bart De Wever.



Dans le viseur des syndicats chrétien CSC et socialiste FGTB figure au premier plan le projet de supprimer les régimes spéciaux de retraite, et d'aligner l'âge de départ pour tous les fonctionnaires sur celui du privé (66 ans actuellement). Ils dénoncent "une régression sociale".



"Nous croyons que nos enfants et petits-enfants méritent aussi de bénéficier d'une pension. Si nous ne faisons rien leur coût augmentera de 14 milliards d'euros au cours des cinq prochaines années", a défendu ce week-end le ministre des Pensions, Jan Jambon, issu du même parti (N-VA) que Bart De Wever.



Dans la matinée le secteur culturel appelle à un rassemblement dans le centre de Bruxelles contre une réforme envisagée du statut d'artiste.



Aucun grand cortège aux couleurs syndicales n'est prévu dans la capitale car les organisations souhaitent multiplier les piquets de grève à l'entrée des administrations et entreprises. Le secteur privé est aussi appelé à débrayer, notamment dans le port d'Anvers (nord).



Dans les aéroports, tous les vols commerciaux ont été annulés au départ de Bruxelles-Zaventem et de Charleroi. Les sociétés exploitantes ont anticipé un fort impact de la grève parmi les agents de sécurité et les bagagistes.



A Bruxelles, le réseau de métro, trams et bus était très perturbé lundi matin, tandis que le trafic fluvial a dû être interrompu entre la mer du Nord et le port de Gand qui se situe dans les terres.



Cette "grève générale" de 24 heures, qui devrait concerner aussi les surveillants de prison, le personnel des hôpitaux ou encore la collecte des déchets, s'inscrit dans une vaste mobilisation lancée cet hiver en riposte aux projets de la coalition De Wever pour redresser les finances publiques. La Belgique compte parmi les pays de l'UE ciblés par une procédure pour déficit excessif.



Un pic de mobilisation a été enregistré dix jours après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, quand une manifestation a réuni le 13 février à Bruxelles 60.000 personnes, selon la police.



"L'ampleur et le nombre de régressions sociales prévues par le gouvernement fédéral est sans précédent", a dénoncé la FGTB, qui s'inquiète aussi du projet de limiter à deux ans les allocations chômage.