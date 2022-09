La Banque de Tahiti va fabriquer ses cartes en plastique recyclé des océans

Tahiti, le 12 septembre 2022 – La Banque de Tahiti a tenu à marquer son engagement en organisant une Semaine de l'océan et en annonçant à cette occasion la sortie de cartes bancaires réalisées à 75% à partir de plastique recyclé des océans.



La banque de Tahiti organise à compter de ce mardi sa "Semaine de l'océan" pour marquer son "engagement depuis plusieurs années dans une démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) et concernée par la problématique de pollution des océans par le plastique". Outre les événements annoncés ci-après, la banque annonce à cette occasion qu'à compter du mois d’octobre 2022, toutes les cartes bancaires Banque de Tahiti seront des cartes respectueuses de l’environnement. En effet, la Banque de Tahiti se targue d'être la première banque du territoire et également la première banque du groupe BPCE à commercialiser des cartes réalisées à "75% à partir du plastique recyclé des océans".



Les visuels et les fonctionnalités de ces nouvelles cartes ne changent pas. Seuls les endos des cartes ont été retravaillés avec l’ajout du nouveau logo RSE "La BT s’engage" et de la mention "Carte respectueuse de l’environnement et confectionnée à 75% avec du plastique issu du nettoyage des océans et littoraux".



Une "Semaine de l'océan"



Pour l’occasion, et afin que chaque collaborateur de la Banque de Tahiti soit parfaitement intégré dans les actions de leur entreprise, la Banque de Tahiti organise en collaboration avec ses divers partenaires sa Semaine de l’océan, parrainée par le surfeur Kauli Vaast. Au programme, des sessions de formations RSE animées par Ninamu Solutions devront sensibiliser à la cause environnementale. Karine Le Flanchec, référente de l’association "Fresque du climat" en Polynésie française, animera un atelier collaboratif pour mieux comprendre l’essentiel des enjeux climatiques. Deux conférences animées par les partenaires de la Banque de Tahiti, l’association Mokarran Protection Society et l’association Project Rescue Ocean, seront organisées. Mais la banque mènera également une action de dépollution de la plage de Ahonu, en collaboration avec l’association Project Rescue Ocean. Plage sur laquelle les enfants des collaborateurs de la banque pourront bénéficier d’une initiation au surf avec notamment Kauli Vaast.