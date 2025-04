La Aimeho Va’a Race continue de grandir

Tahiti, le 24 avril 2025 - Après 25 ans d’existence, la Aimeho Va’a Race, la plus grande course de va’a du sport scolaire, ne cesse d’évoluer. Pour sa 21e édition, qui aura lieu les 2 et 3 mai à Moorea, l’USSP continue de faire progresser son événement. Après avoir intégré le sport partagé, la course s’ouvre à l’international avec la venue de deux équipages hawaiiens. De quoi enrichir une course déjà devenue incontournable.



Les vendredi 2 et samedi 3 mai aura lieu, à Moorea, la 21e édition de la Aimeho Va’a Race. Cette course, créée il y a 25 ans par l’Union du sport scolaire polynésien (USSP), ne cesse de grandir au fil du temps. Un événement qui a su sans cesse se renouveler pour continuer de véhiculer les valeurs qui font du sport une locomotive pour l’éducation, l’intégration et l’inclusion. Et quoi de mieux que le va’a comme fer de lance : “Il y a 8 360 licenciés dans le sport scolaire, dont 977 pratiquent le va’a. C’est un des sports les plus représentés. Et il y a une parité quasi parfaite, puisque 424 filles sont représentées pour 553 garçons. Cela nous a permis de mettre en place de la mixité dans la pratique, et même parfois de la parité”, explique François Dherbecourt, le directeur de l’USSP.



Grâce à son évolution, la Aimeho Va’a Race se déroule depuis quelques années sur deux jours, le vendredi étant dédié au sport partagé. Cette journée permet aux élèves en situation de handicap de pratiquer le va’a. L’objectif est de parcourir une distance équivalente à celle du tour de l’île du samedi, en effectuant, par groupes de 12 rameurs en relais, une boucle de 2,5 km autant de fois que nécessaire pour atteindre au total les 42 km. Bien encadrée par toute une équipe, cette journée est une réussite tant au niveau de l’apprentissage que du partage des émotions. “On a quatre structures qui s’occupent des enfants en situation de handicap qui participent à cette course. Cela représente 24 élèves. Mais la particularité, c’est qu’ils seront accompagnés par 24 autres élèves valides venant de la section sportive va’a du collège de Pao Pao, qui seront là pour leur apprendre à ramer. C’est un gros focus sur l’inclusion, qui met l’accent sur l’entraide, le ramer ensemble, et qui pousse les élèves à s’impliquer sur le handicap.”



Retour des équipes étrangères



Le samedi a lieu la grande course. Avec 500 élèves, 33 équipages et les cinq archipels représentés, les 42 km seront parcourus en neuf étapes, pour deux catégories cette année : les Piri-teina, élèves de moins de 16 ans, et les Taurea, représentés par les lycéens et les élèves en post-bac avec une équipe de l’UPF et une autre de l’Isepp. “Ces deux formations feront partie du classement général avec celles des lycées. On a voulu organiser par catégorie d’âge, et non par classe, pour plus d’équité”, poursuit François Dherbecourt.



Durant toute la journée, les 33 V6 vont parcourir des étapes comprises entre trois et cinq kilomètres. Avec des départs décalés ou alignés, et une épreuve contre la montre, les équipages devront effectuer des changements à la fin de chaque étape. Les rameurs ne peuvent enchaîner deux parcours consécutifs, sauf pour les deux derniers. Les équipes, composées de deux formations de six rameurs et deux remplaçants (soit 14 élèves, 7 filles et 7 garçons), auront cette année la possibilité d’utiliser un joker médical : “Si le médecin officiel constate une blessure empêchant un rameur de continuer, il pourra être remplacé, mais seulement à la fin d’une étape.”



Une nouveauté pouvant en cacher une autre : cette année, l’USSP a permis le retour des équipes étrangères. Pour cette édition, ce sont deux équipages hawaiiens qui participeront à la Aimeho. Venus d’Oahu, ils prendront le départ du samedi et tenteront de se hisser le plus haut possible dans le classement. Même s’ils ne pourront pas prétendre au titre, leur présence relèvera le niveau de la compétition et permettra à nos jeunes de vivre une expérience riche en partage et en rencontres.



Sous les yeux de la présidente de la Fédération internationale de va’a, la Néo-Zélandaise Sarah Collins, invitée d’honneur, l’aura de la Aimeho Va’a Race – considérée comme la plus grande course sportive scolaire au monde – illustre bien l’intérêt croissant des instances internationales pour le développement de ce sport dans le milieu scolaire, en particulier dans la zone Pacifique.