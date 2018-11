La 14e saison de Tao & Tiaporo "plonge" les enfants dans le concret

Les deux spectacles en bref :

-

Pour l’élémentaire

Première partie : vidéo

Révision des causes du changement climatique puis envoi par téléportation du professeur Pétard pour voir ses conséquences dans le monde.

Deuxième partie : l’élection du Mister éco-citoyen.

Poema a gagné le concours de Miss Écocitoyenne de l’école de Tao et Tiaporo et bientôt, c’est l’élection du Mister Éco-citoyen. Tiaporo est amoureux de Poema et voudrait bien gagner l’élection mais Terribilus aussi est amoureux de Poema et il va tout faire pour décréditer Tiaporo à ses yeux et ainsi, gagner l’élection.

Troisième partie : Jeu pour vérification des acquis.



- Pour les maternelles

Première partie : le petit poisson

Tiaporo a pêché un petit poisson mais le grand-père trouve qu’il est trop petit et qu’il faut le remettre à la mer. Il décide de le faire le lendemain et dit qu’il emmènera avec lui les deux enfants qui ne mettront pas la Terre en colère de toute la journée. Terribilus va tout faire pour que Tiaporo et Fifi ne puissent pas aller avec leur papi.

Deuxième partie : Jeu pour vérification des acquis.