

LA MARINE NATIONALE SERVICE DE SOUTIEN DE LA FLOTTE ANTENNE POLYNÉSIE FRANCAISE LANCE UN AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE : Travaux d’entretien de surface par décapage et application de peinture sur les navires de la Marine Nationale et de passage.



Rédigé par Poerani PARAUE le Lundi 27 Juillet 2026 à 18:54 | Lu 18 fois



