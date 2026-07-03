LA MARINE NATIONALE SERVICE DE SOUTIEN DE LA FLOTTE ANTENNE POLYNÉSIE FRANCAISE LANCE UN AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE : Travaux d’entretien de surface par décapage et application de peinture sur les navires de la Marine Nationale et de passage.

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LA MARINE NATIONALE SERVICE DE SOUTIEN DE LA FLOTTE ANTENNE POLYNÉSIE FRANCAISE LANCE UN AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE : Travaux d’entretien de surface par décapage et application de peinture sur les navires de la Marine Nationale et de passage.
Rédigé par Poerani PARAUE le Lundi 27 Juillet 2026 à 18:54 | Lu 18 fois
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