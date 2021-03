L'usucapion, un "type d'acte dangereux" pour la DAF

Tahiti, le 28 mars 2021 – Alors que le Pays a déposé un recours au tribunal civil pour demander l'annulation de l'acte de notoriété acquisitive des îles Actéon, effectué devant notaire par le Camica, la directrice des affaires foncières (DAF) Loyana Legall revient en détail sur ce dossier pour Tahiti Infos. Elle explique notamment que la DAF considère que l'action en usucapion est "un moyen qui existe mais qui n'est plus utilisé aujourd'hui par manque de transparence".



Expliquez-nous quel recours a été déposé contre l'acte de prescription acquisitive effectué par le Conseil d'administration de la mission catholique (Camica) sur les îles Actéon ?



"Le vice-président, qui est ministre des Affaires foncières, a engagé une procédure devant le tribunal civil de Papeete en annulation de l'acte établi devant notaire de notoriété acquisitive des îles Actéon. Cette procédure est aujourd'hui lancée, il appartiendra désormais aux magistrats de ce tribunal de se prononcer sur cette demande du Pays afin que toute la transparence et la lumière puissent être faite sur ce qui a conduit à l'établissement de cet acte et peut-être atténuer un petit peu le sentiment de frustration de la population des Gambier, qui aujourd'hui, est très affectée par cette révélation. Et mettre peut-être toutes les parties autour d'une table pour en débattre et arriver à établir réellement la propriété de ces îles avec un débat contradictoire, de la transparence, de l'équité pour qu'un sentiment de justice puisse s'installer".



Le Camica a déjà agi en 2015 devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière (CCOMF). À quand remonte ce conflit foncier ?



"Ces îles Actéon (...) étaient à l'origine des propriétés de la Polynésie française, en vertu d'un arrêté de la Haute cour. Elles ont ensuite été confiées à une société civile immobilière (SCI) constituée de cinq associés pour permettre aux populations de ces îles et des îles voisines de travailler de manière collaborative à l'aménagement de ces terres. Et notamment la récolte des coprah et la régénération des cocoteraies (...). Les îles ont finalement été cédées entièrement à ces SCI. Et en 2015, il y a eu une action portée devant la CCOMF. Le Camica souhaitait voir reconnaître la propriété de ces terres (...) et a appelé la Polynésie française face à eux dans cette affaire. Et la Polynésie (...) l'a clairement énoncé, ces terres n'étaient pas des terres du Pays et étaient tombées dans le patrimoine privé des SCI. Donc, il n'y avait pas eu de conciliation. L'affaire, si elle avait suivi son cours, aurait dû –et pu– être portée devant les tribunaux. Ce n'est pas le canal qui a été choisi. Le canal choisi est celui de la notoriété acquisitive. C'est une démarche qui reste dans un cadre légal, mais qui n'apporte pas le débat et en tout cas la discussion autour de ce sujet. Débat qu'appelle de tous ses vœux la population de ces îles, avec cet émoi et ce scandale finalement autour des affaires de terres qui est déjà un sujet très sensible."



Qu'est-ce qu'une action en usucapion ?



"L'usucapion existe encore aujourd'hui. On peut faire valoir cela, mais pour que cela ait une validité réelle, il faut remplir des conditions soumises à l'appréciation du juge qui tranche. C'est possible effectivement selon une occupation trentenaire, des jouissances paisibles corroborées par le témoignage de deux ou trois témoins. Et c'est devant le juge que le débat contradictoire est ouvert, puisque, quand on fait une usucapion, on le fait contre quelqu'un. On le fait en tout cas avec une personne en face et on veut se voir déclarer propriétaire. Oui c'est une pratique qui existe encore. Cela se fait contre le Pays et également entre les personnes privées. (...). Cette démarche, les notaires l'établissaient régulièrement dans les années 1970. Ce type d'acte a une valeur réelle, mais ne vaut pas titre de propriété à proprement parler."



Cela signifie que si personne n'avait contesté la procédure, le Camica aurait obtenu la propriété des îles Actéon ?



"C'est en tout cas un document qui doit venir constituer un ensemble de dossier pour se voir déclarer définitivement propriétaire. Donc c'est une étape supplémentaire qu'ils ont choisi de faire valoir pour ultérieurement, probablement, faire déclarer définitivement propriétaire le Camica. C'est en tout cas un moyen qui existe, mais qui n'est plus utilisé aujourd'hui car c'est quelque chose qui manque de transparence. C'est une première étape dans l'affirmation de la propriété. Aujourd'hui, il faut plus de transparence, d'équité, et de justice dans un climat où le Polynésien se sent agressé, malmené, abandonné. Notre rôle en tant que collectivité (...) c'est d'essayer de rassurer la population et d'œuvrer pour apporter un meilleur service à l'usager."



Pourquoi le Pays a agi alors qu'il n'est plus propriétaire de ces terres ?



"On pourrait dire que le Pays vient en soutien des populations à travers de cette action. Mais en réalité, il y a quand même dans le fond de cette affaire une question qui doit être tranchée par les tribunaux sur les notoriétés prescriptives, les recours à ce type d'acte, la pérennité de ce système qui doit être remise en cause. Et sur l'une des îles concernées, le Pays a un abri de survie. Cela justifie son intervention. La population attend également une réaction politique. En faisant cette requête, le Pays ne souhaite pas se placer entre la population et le Camica, mais peut-être qu'il est temps qu'il y ait des pratiques qui cessent définitivement et que la clarté soit faite sur ce genre de pratiques. Et surtout que l'on se positionne aussi nous sur une sorte de régulateur en ce qui se passe en matière foncière, même quand cela touche des personnes privées."