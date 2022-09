L’unité régionale au cœur de la Conférence des dirigeants des îles du Pacifique

Tahiti, le 15 septembre 2022 – À l’occasion de la deuxième journée de la 12e Conférence des dirigeants des îles du Pacifique, le ministre de la Culture et de l’Environnement Heremoana Maamaatuaiahutapu est intervenu plusieurs fois pour rappeler les priorités de la Polynésie, notamment en matière de développement durable.



Mardi, la deuxième journée de la 12e Conférence des dirigeants des îles du Pacifique (PICL), organisée à Honolulu, à Hawaii, a été consacrée aux relations entre ces îles et leurs partenaires, en particulier sur les questions de préservation de l’environnement, de lutte contre le changement climatique, de gestion durable des ressources et de lutte contre la pêche illégale dans le Pacifique. Le ministre de la Culture, de l’Environnement et des Ressources marines, Heremoana Maamaatuaiahutapu, est intervenu plusieurs fois lors de cette journée, a fait savoir la présidence par communiqué.



Tout d’abord dans la matinée, en marge de la conférence, à l’occasion d’une rencontre informelle avec les membres du Forum des Îles du Pacifique, où il a été rappelé l'importance du travail de coordination des pays membres du forum. Ensuite, dans l’après-midi, le ministre s’est exprimé sur les priorités de la Polynésie en rappelant l’historique des mesures prises en matière de protection et de gestion durable des espèces et des espaces polynésiens, puis en réaffirmant l’engagement de développement durable du Pays.



Enfin, le ministre s’est à nouveau exprimé sur l’unité des îles du Pacifique en saluant l’ouverture faite par les membres du forum aux pays non-membres. “Il a toutefois regretté de constater que certains pays, la Polynésie française, les îles Cook, Niue, la Nouvelle-Calédonie ou Tokelau, n’apparaissent pas sur la carte dans les documents publiés par le East-West Center (hôte de la conférence, NDLR) et distribués à l’occasion de cette Conférence des dirigeants des îles du Pacifique.”