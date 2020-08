Houston, Etats-Unis | AFP | mercredi 26/08/2020 - Les opérations d'évacuation des résidents de zones côtières du sud-est du Texas s'intensifiaient mercredi à l'approche de l'ouragan Laura, qui s'est renforcé en catégorie 4 et menace désormais les côtes américaines sur le Golfe du Mexique d'une montée des eaux potentiellement "catastrophique".



L'île de Galveston, située sur la côte du Texas au sud de Houston et qui donne sur le Golfe du Mexique, a commencé son évacuation mardi à 06H00 du matin pour que les habitants "puissent mettre leurs commerces et leurs biens à l'abri", détaille un communiqué des autorités locales.



Le service d'aide d'urgence du Texas a mis en place des bus pour aider à l'évacuation. L'université du Texas A&M à Galveston a évacué ses locaux, et le district scolaire a annulé les cours de mardi à vendredi.



Le maire de la ville par intérim, Craig Brown, a déclaré sur The Weather Channel mercredi que les habitants de l'île avaient coopéré à l'évacuation, même si certaines personnes avaient souhaité rester sur place.



"S'ils ne veulent pas bouger, nous leur permettons de le faire mais nous leur disons que s'ils restent, aucun service d'urgence ne sera disponible pour eux", a-t-il averti.



La ville voisine de Crystal Beach apparaissait désertée, selon les médias locaux: peu de voitures sur les routes, les quelques habitants encore dehors se pressant pour faire un dernier plein d'essence ou placarder leurs fenêtres.



L'ouragan Laura, désormais en catégorie 4, est "extrêmement dangereux", ont averti mercredi matin les services météorologiques américains.